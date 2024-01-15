حصاد 2023.. أفضل الحواسيب المحمولة من Dell

تعتبر شركة Dell واحدة من أشهر الشركات الأمريكية، التي تقوم بتصنيع الحواسيب المحمولة حول العالم، والتي تمتاز بالأداء السريع والتقنيات المتطورة، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية والجودة العالية؛ مما يجعلها الخيار الأمثل لدى الكثير من المستخدمين، والآن سوف نستعرض معكم أفضل الإصدارات التي أطلقتها الشركة في العام الحالي.

حاسوب Precision 3480 Workstation

ينتمي حاسوب Precision 3480 Workstation من Dell، إلى الجيل الثالث عشر من معالجات إنتل كور i5-1335U.

كما يضم شريحة معالجة الرسوميات إصدار Intel Iris Xe، أما عن نظام التشغيل فنجده ويندوز 11، مع ذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت.

يدعم الحاسوب أيضًا قرص تخزين صلب SSD سعة 256 جيجا بايت، أما عن الشاشة فهي تأتي بحجم 14 بوصة بدقة 1920 × 1080 بيكسل.

وبالتالي تستطيع عرض مقاطع فيديو 4K وتصوير كاميرا الويب يصل إلى 1080 بيكسل، هذا بخلاف معدل التحديث 60 هرتز، هذا وقد يصل سعره إلى 1090 دولارًا.

حاسوب ديل XPS 15

يمتاز حاسوب Dell XPS 15 بالأداء المتميز والبطارية العملاقة التي تعمل لمدة 18 ساعة متواصلة، أما عن المعالج فنجده إنتل كور i7-13700H مع بطاقة رسوميات Nvidia RTX 4050، كما يعمل الحاسوب بنظام تشغيل 11 Windows.

هذا بخلاف ذاكرة الوصول العشوائية التي تصل إلى 32 جيجا بايت، وقرص التخزين الصلب SSD الذي يصل إلى 1 تيرا بايت.

أما عن الشاشة فهي نحيفة للغاية ويصل حجمها إلى 15.6 بوصة، بدقة تصل إلى 1920 × 1200 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز، هذا وقد تأتي كل هذه المزايا بسعر 2149 دولارًا.

حاسوب ديل Alienware M18

يُعد حاسوب Alienware من أفضل الحواسيب المحمولة التي أطلقتها علامة ديل%محبي ألعاب الفيديو أو القيام بالكثير من الأعمال الكتابية.

حيث يمتاز بمعالج قوي AMD Ryzen 9 7845HX، مع بطاقة رسوميات NVIDIA GeForce RTX 4070، مع نظام تشغيل ويندوز 11.

أما عن ذاكرة الوصول العشوائي فهي تصل إلى 32 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين صلبة SSD سعة 32 جيجا بايت، هذا بخلاف لوحة المفاتيح السهلة والمريحة.

كما أنه يأتي بشاشة كبيرة تصل إلى 18 بوصة ودقة 1920 × 1200 بيكسل، مع كاميرا ويب تدعم التصوير بدقة 1080 بيكسل، أما عن السعر فهو يصل إلى 2550 دولارًا.