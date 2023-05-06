حساب المواطن يُعلن رسميًا موعد صرف دفعة مايو

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023، حيث إن سيوافق يوم الأربعاء 10-5-2023، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

الاعتراض على حساب المواطن

في حالة ظهور الأهلية بأن المستفيد غير مؤهل في حساب المواطن يمكنه تقديم اعتراض على الدفعات المالية وفقًا للخطوات الأتية:-

الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”.

بعد ذلك يظهر لك بأنك غير مؤهل.

وعليه يتم كتابة جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

توضيح سبب عدم قبول الأهلية.

إرفاق كافة المستندات اللازمة في الخانات اللازمة.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

موعد صرف حساب المواطن

أكدت خدمة المستفيدين لحساب المواطن، أن موعد الدعم يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، وفي حالة صادف إجازة فيتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا لما يحدده البرنامج، لكن هذا الشهر سيوافق الصرف يوم 10-5-2023 كما تم تحديده.

حياك الله ، يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ "10 مايو " ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2023

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم وفقًا للأتي:-