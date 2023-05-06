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حساب المواطن يُعلن رسميًا موعد صرف دفعة مايو

مصطفى شاهين

أعلن برنامج حساب المواطن عن موعد صرف الدفعة 66 شهر مايو 2023، حيث إن سيوافق يوم الأربعاء 10-5-2023، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول هذا الموضوع.

حاسبة حساب المواطن

الاعتراض على حساب المواطن

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هل سيتم تغيير موعد صرف حساب المواطن لهذه الدفعة مايو 2023؟ وكيفية الاستعلام

توضيح هام من حساب المواطن حول اتباع هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

في حالة ظهور الأهلية بأن المستفيد غير مؤهل في حساب المواطن يمكنه تقديم اعتراض على الدفعات المالية وفقًا للخطوات الأتية:-

حساب المواطن يُعلن رسميًا موعد صرف دفعة مايو 1 6/5/2023 - 2:00 ص

  • إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • الضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”.
  • بعد ذلك يظهر لك بأنك غير مؤهل.
  • وعليه يتم كتابة جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد.
  • توضيح سبب عدم قبول الأهلية.
  • إرفاق كافة المستندات اللازمة في الخانات اللازمة.
  • في النهاية يتم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.

الموافقة على الشروط والأحكام في حساب المواطن

موعد صرف حساب المواطن

أكدت خدمة المستفيدين لحساب المواطن، أن موعد الدعم يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية، وفي حالة صادف إجازة فيتم تقديم أو تأخير الصرف وفقًا لما يحدده البرنامج، لكن هذا الشهر سيوافق الصرف يوم 10-5-2023 كما تم تحديده.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في حساب المواطن والحصول على الدعم وفقًا للأتي:-

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • مقيم دائم في السعودية.
  • ألا يكون لدى المتقدم أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
  • الالتزام بجميع المعايير والضوابط التي يفرضها البرنامج.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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