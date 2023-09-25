رد برنامج حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين، جاء فيه: «هل يؤثر وجود سائق خاص على دعم البرنامج؟»، مؤكدًا أيضًا أنه يجب أن يكون المستفيد مستوفي شروط الاستحقاق لصرف راتب الدعم بشكل منتظم كل شهر، وعند وجود أي مخالفات يتم إيقاف الدعم فورًا.

حساب المواطن يوضح مدى تأثير العمالة وسائق خاص على صرف الدعم الشهري

هل يؤثر وجود سائق خاص على حساب المواطن

وجاء رد حساب المواطن على السؤال كالتالي: «وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم، حيث يتم صرف الدعم وفقًا لمعايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد الأفراد وأعمارهم».

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الانتقال من الهاتف أو الحاسب الشخصي على موقع “حساب المواطن”.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار “إنشاء حساب جديد”.

إدخال البيانات الشخصية “رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، كلمة السر”.

سيتم إرسال رسالة على هاتفك تحتوي على كلمة المرور المؤقتة لاستكمال عملية التسجيل، وعليك تغيير كلمة المرور بعد ذلك.