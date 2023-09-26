حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل| ومدى تأثير تغيير الوظيفة

وجه أحد مستفيدي حساب المواطن سؤالًا إلى على الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة “إكس”، يسأل عن: «إذا قمت بالتسجيل مع والدي كتابع والآن أصبحت كمستأجر واليوم سجلت.. هل يجب علي أن أخرج من عند والدي أم أن النظام سوف يخرجني تلقائيًا؟».

حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل بالدعم

كيف يتم حذف الابن من حساب رب الأسرة؟

ردًا على المستفيد عبر صفحة حساب المواطن الرسمية بأنه إذا تم قبول المواطن في البرنامج كفرد مستقل، فسوف يصبح تابع “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، ولكن يمكن أن يتم حذفه من خلال الحساب واختيار تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وهنا عليه حذف التابع بعد ذلك الضغط على حفظ.

انا كنت مسجل مع ابوي ك تابع والان ان طلعت وصرت مستاجر واليوم سجلت هل لازم اني اطلع من عند ابوي او النظام يطلعني تلقائي؟ — '-' (@G0IlWJew8GyRUzq) September 25, 2023

هل يؤثر تغير الوظيفة على حساب المواطن

ومن ضمن الأسئلة التي تم إرسالها إلى حساب المواطن عبر صفحته الرسمية “إكس” أحدي المستفيدين يسأل عن: «هل يؤثر تغير الوظيفية على دعم حساب المواطن»، فأجاب البرنامج أنه يجب تغيير الوظيفة في البيانات الخاصة على الموقع الرسمي للبرنامج من خلال هذه الخطوات: