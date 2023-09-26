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حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل| ومدى تأثير تغيير الوظيفة

إيمان علي

وجه أحد مستفيدي حساب المواطن سؤالًا إلى على الصفحة الرسمية للبرنامج على منصة “إكس”، يسأل عن: «إذا قمت بالتسجيل مع والدي كتابع والآن أصبحت كمستأجر واليوم سجلت.. هل يجب علي أن أخرج من عند والدي أم أن النظام سوف يخرجني تلقائيًا؟».

- صورة 2 - حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل| ومدى تأثير تغيير الوظيفة

حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل بالدعم

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كيف يتم حذف الابن من حساب رب الأسرة؟

ردًا على المستفيد عبر صفحة حساب المواطن الرسمية بأنه إذا تم قبول المواطن في البرنامج كفرد مستقل، فسوف يصبح تابع “غير مؤهل” في حساب رب الأسرة، ولكن يمكن أن يتم حذفه من خلال الحساب واختيار تفاصيل الطلب، ثم بيانات التابعين، وهنا عليه حذف التابع بعد ذلك الضغط على حفظ.

هل يؤثر تغير الوظيفة على حساب المواطن

ومن ضمن الأسئلة التي تم إرسالها إلى حساب المواطن عبر صفحته الرسمية “إكس” أحدي المستفيدين يسأل عن: «هل يؤثر تغير الوظيفية على دعم حساب المواطن»، فأجاب البرنامج أنه يجب تغيير الوظيفة في البيانات الخاصة على الموقع الرسمي للبرنامج من خلال هذه الخطوات:

- صورة 1 - حساب المواطن يوضح كيفية حذف الابن من سجل رب الأسرة في حال قبوله كمستقل| ومدى تأثير تغيير الوظيفة

  • الدخول على البوابة الإلكترونية “حساب المواطن“.
  • تسجيل الدخول “اسم المستخدم، كلمة المرور”.
  • اختيار “تفاصيل الطلب”.
  • الضغط على “الإفصاح على الدخل”.
  • هنا عليك تغيير الوظيفة.
  • حدد نوع الدخل.
  • كتابة مصدر الدخل وفقًا للمصدر.
  • وأخيرًا اضغط على “حفظ”.
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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