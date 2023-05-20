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حساب المواطن يوضح حالات إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي للحصول على الدعم

مصطفى أحمد محمد

أعلن برنامج حساب المواطن منذ أيام قليلة عن بدء إيداع الدفعة 66 لشهر شوال 1444، مايو 2023، ويتم إيداع حساب المواطن شهرياً يوم 10 من الشهر الميلادي، ما لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، وفي حال كان اليوم عطلة يتم تأجيل الدعم لليوم التالي، ومنذ إيداع الدعم تزايدت التساؤلات من المستفيدين حول عدد من الأمور الشائكة، ومن بين تلك التساؤلات جاء سؤال أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي للحصول على دعم حساب المواطن، وقام البرنامج من خلال صفحته في تويتر بتوضيح عدد من الحالات التي يمكنها فعل ذلك سنوضحها لكم في هذا المقال.

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي 1444

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رد برنامج حساب المواطن من خلال صفحته في تويتر على سؤال أحد المتابعين ” هل النظام يسمح أن تسجل زوجتي منفردة في حساب المواطن ؟ ” وجاء رد البرنامج بتوضيح عدد من الحالات يمكن للزوجة التسجيل منفردة وهي.

  • الزوجة التي يهجرها زوجها ويتركها هي وأبنائها تسجل منفردة وتضيف أبنائها كتابعين.
  • الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي.
  • زوجة السجين.
  • زوجة فاقد الأهلية.
  • زوجة الغائب.

ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن تلك الحالات تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

موعد إيداع الدفعة 67 لحساب المواطن

موعد إيداع الدفعة 67 لحساب المواطن
موعد إيداع الدفعة 67 لحساب المواطن

يتم إيداع دفعات برنامج حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي ما لم يوافق عطلة رسمية في البنوك، أما بالنسبة للدفعة 67 من حساب المواطن، دفعة شهر يونيو 2023، فإن إيداعها يتأجل لمدة يوم ليكون 11 يونيو 2023 حيث يصادف يوم 10 يونيو السبت وهو عطلة رسمية في البنوك والمصارف، وتأتي قيمة الدفعة 67 شاملة الدعم الإضافي والذي سيستمر حتى شهر يوليو 2023 في ظل سعي الحكومة السعودية رفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطن السعودي.

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مصطفى أحمد محمد

مصطفي أحمد طالب بكلية الأعلام، وأعمل في مجال كتابة المقالات وتحرير الأخبار الرياضية والمتنوعة منذ 2019، ولدي خبرة من خلال العمل في العديد من المواقع الإخبارية.

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