حساب المواطن يوضح حالات إضافة الزوجة كمستفيد رئيسي للحصول على الدعم

أعلن برنامج حساب المواطن منذ أيام قليلة عن بدء إيداع الدفعة 66 لشهر شوال 1444، مايو 2023، ويتم إيداع حساب المواطن شهرياً يوم 10 من الشهر الميلادي، ما لم يوافق هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، وفي حال كان اليوم عطلة يتم تأجيل الدعم لليوم التالي، ومنذ إيداع الدعم تزايدت التساؤلات من المستفيدين حول عدد من الأمور الشائكة، ومن بين تلك التساؤلات جاء سؤال أحد المواطنين عن إمكانية تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي للحصول على دعم حساب المواطن، وقام البرنامج من خلال صفحته في تويتر بتوضيح عدد من الحالات التي يمكنها فعل ذلك سنوضحها لكم في هذا المقال.

حالات تسجيل الزوجة كمستفيد رئيسي 1444

رد برنامج حساب المواطن من خلال صفحته في تويتر على سؤال أحد المتابعين ” هل النظام يسمح أن تسجل زوجتي منفردة في حساب المواطن ؟ ” وجاء رد البرنامج بتوضيح عدد من الحالات يمكن للزوجة التسجيل منفردة وهي.

الزوجة التي يهجرها زوجها ويتركها هي وأبنائها تسجل منفردة وتضيف أبنائها كتابعين.

الزوجة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

زوجة السجين.

زوجة فاقد الأهلية.

زوجة الغائب.

ويجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن تلك الحالات تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية(المهجورة،متزوجة من غير سعودي،عائلة سجين،عائلة فاقد الاهلية،زوجها غائب) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة،و في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 16, 2023

موعد إيداع الدفعة 67 لحساب المواطن

يتم إيداع دفعات برنامج حساب المواطن في يوم 10 من الشهر الميلادي ما لم يوافق عطلة رسمية في البنوك، أما بالنسبة للدفعة 67 من حساب المواطن، دفعة شهر يونيو 2023، فإن إيداعها يتأجل لمدة يوم ليكون 11 يونيو 2023 حيث يصادف يوم 10 يونيو السبت وهو عطلة رسمية في البنوك والمصارف، وتأتي قيمة الدفعة 67 شاملة الدعم الإضافي والذي سيستمر حتى شهر يوليو 2023 في ظل سعي الحكومة السعودية رفع مستوى المعيشة وتحسين دخل المواطن السعودي.