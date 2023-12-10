حساب المواطن يودع الدعم المخصص لشهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم

أعلن حساب المواطن اليوم الأحد، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر، دفعة 73، “شاملًا الدعم الإضافي”، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

حساب المواطن يودع الدعم المخصص لشهر ديسمبر -مصدر الصورة: منصة إكس

موعد إيداع الدعم

وأوضح حساب المواطن أن المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن موعد إيداع الدعم المخصص لهم عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، أو من خلال تطبيق حساب المواطن على الهواتف الذكية.

وفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:

1. تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

2. إنشاء حساب جديد بإدخال البيانات التالية:

o رقم الهوية

o رقم الجوال

o تاريخ الميلاد

3. استقبال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة لإتمام التسجيل.

4. تغيير كلمة المرور.

5. إكمال طلب التسجيل، وتقديم البيانات المطلوبة، مثل الحساب البنكي والعنوان وبيانات الدخل.

6. ستظهر الوثائق المطلوبة، إن وجدت، وترفع قبل إتمام الطلب.

7. بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يقدم طلب التسجيل.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر ديسمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الاحد بإذن الله. pic.twitter.com/0rL4Pt0Fi7 — حساب المواطن (@citizenaccount) December 9, 2023

تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن

ويشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد وجه بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة شهرين وحتى دفعة شهر سبتمبر 2023م، في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.