خدمات

حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة 70 الخاصة بهذا الشهر

أحمد رجب

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقاً عن الموعد الرسمي لإيداع الدفعة 70، ونشرت الصفحة الرسمية إنفو جرافيك أمس يوضح عدد الأيام المتبقية على موعد الصرف، وينتظر الكثير إيداع هذه الدفعة من حساب المواطن.

حساب المواطن يوضح موعد الدفعة 70

صورة شعار حساب المواطن - مصدر الصورة: العربية

قد يهمك:

هل تشمل الدفعة 70 من «حساب المواطن» نزول الدعم الإضافي؟.. البرنامج يوضح

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 70 لشهر سبتمبر 2023

حساب المواطن يوضح موعد الدفعة 70
صورة لشعار حساب المواطن – مصدر الصورة: جوجل بلاي

الموعد الرسمي لإيداع الدفعة 70

وحدد من قبل برنامج حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لإيداع الدفعات ونزول الدعم ما لم يتعارض مع إجازة سنوية أو عطلة أسبوعية، ومن المُقرر أن يتم إيداع الدفعة 70 يوم الأحد المقبل العاشر من سبتمبر الجاري ويتبقى من الزمن خمسة أيام فقط على موعد استحقاق الدعم.

حساب المواطن يوضح موعد الدفعة 70
صورة منشورة على منصة حساب المواطن توضح عدد الأيام المتبقة على صرف الدعم – مصدر الصورة: منصة إكس

ويتم صرف الدعم وفقاً لآلية معينة وضعها برنامج حساب المواطن منذ فترة طويلة جداً ويتم تطبيقها على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويستفيد من هذه الخدمة عدد كبير جداً من المواطنين داخل المملكة وتتلقى صفحة خدمة المستفيدين الخاصة بحساب المواطن جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية والرد على جميع الأسئلة بخصوص استحقاق الدعم ومواعيد الدفعات.

Avatar of أحمد رجب
أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات