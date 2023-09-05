حساب المواطن يعلن عن موعد إيداع الدفعة 70 الخاصة بهذا الشهر

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي إكس أو تويتر سابقاً عن الموعد الرسمي لإيداع الدفعة 70، ونشرت الصفحة الرسمية إنفو جرافيك أمس يوضح عدد الأيام المتبقية على موعد الصرف، وينتظر الكثير إيداع هذه الدفعة من حساب المواطن.

صورة شعار حساب المواطن - مصدر الصورة: العربية

الموعد الرسمي لإيداع الدفعة 70

وحدد من قبل برنامج حساب المواطن اليوم العاشر من كل شهر ميلادي لإيداع الدفعات ونزول الدعم ما لم يتعارض مع إجازة سنوية أو عطلة أسبوعية، ومن المُقرر أن يتم إيداع الدفعة 70 يوم الأحد المقبل العاشر من سبتمبر الجاري ويتبقى من الزمن خمسة أيام فقط على موعد استحقاق الدعم.

ويتم صرف الدعم وفقاً لآلية معينة وضعها برنامج حساب المواطن منذ فترة طويلة جداً ويتم تطبيقها على جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويستفيد من هذه الخدمة عدد كبير جداً من المواطنين داخل المملكة وتتلقى صفحة خدمة المستفيدين الخاصة بحساب المواطن جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين داخل المملكة العربية السعودية والرد على جميع الأسئلة بخصوص استحقاق الدعم ومواعيد الدفعات.