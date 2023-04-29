“حساب المواطن” يرد على مستفيد في حال إيقاف الخدمات.. هل يمنع التقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم؟

أكد برنامج حساب المواطن، أن إيقاف الخدمات لا يمنع التقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم، في حال استيفاء الشخص للشروط وكان مؤهلاً ومستحقاً للدعم، وبالتالي يمكنك الاستفادة من الدعم من خلال التوجه للبنك، وفي حال واجهتك أي عوائق مع البنك الذي تتعامل معه فيما يخص الاستفادة من دعم حساب المواطن يتم معالجتها من قبل البنك، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب) وليس باسم شخص آخر.