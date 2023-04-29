“حساب المواطن” يرد على مستفيد في حال إيقاف الخدمات.. هل يمنع التقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم؟
برنامج حساب المواطن يجيب على تساؤل أحد المواطنين بشأن التقديم في البرنامج في حال إيقاف الخدمات؟، اعتباراً بأن حساب المواطن هو برنامج حكومي بالمملكة العربية السعودية، يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير دعم مالي من الحكومة، حيث يتلقى المواطنين السعوديين دعماً نقدياً شهرياً، بناء على الشروط والمعايير التي يحددها البرنامج، ومن خلال الأسطر التالية سنوضح لكم رد البرنامج بشأن السؤال السابق وشروط استحقاق الدعم، تابعوا معنا.
حساب المواطن يرد على تساؤل أحد المستفيدين:
أكد برنامج حساب المواطن، أن إيقاف الخدمات لا يمنع التقديم في البرنامج والاستفادة من الدعم، في حال استيفاء الشخص للشروط وكان مؤهلاً ومستحقاً للدعم، وبالتالي يمكنك الاستفادة من الدعم من خلال التوجه للبنك، وفي حال واجهتك أي عوائق مع البنك الذي تتعامل معه فيما يخص الاستفادة من دعم حساب المواطن يتم معالجتها من قبل البنك، مشيراً إلى أنه لابد أن يكون رقم الحساب البنكي خاص باسم المستفيد الرئيسي (المتقدم بالطلب) وليس باسم شخص آخر.
شروط استحقاق حساب المواطن:
يجب التحقق من الشروط المستحقة للمواطن من خلال الخطوات التالية:
- أن يكون المواطن حاملاً الجنسية السعودية.
- لابد من توافق المعلومات لحساب المواطن مع الجهات الخاصة.
- معرفة الاستحقاق المالي للفرد من الدعم بحسب عدد أفراد الأسرة، والدخل المحدد للأسرة، سن التابعين الأكبر أو الأقل من 18 عام.