حساب المواطن يجيب.. هل القرض العقاري يمنع الاستفادة من الدعم؟

رد برنامج حساب المواطن على استفسار أحد المستفيدين على منصة (X) بخصوص إمكانية التسجيل في حالة وجود قروض عقارية، وجاء رد البرنامج حول هذا السؤال، بأن القرض العقاري لا يمنع من الاستفادة من الدعم والتسجيل في البرنامج، ويوم الأحد الماضي أودع برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 75 نحو 10.8 ملايين مستفيد.

ريال سعودي_ مصدر الصورة موقع المشهد

أجر ساعات العمل الإضافي

وفي وقت سابق، تلقى الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين يقول “في يوم 15 ميلادي من كل شهر يتم نزول مبلغ الساعات الإضافية في العمل، هل يجب علي تسجيلها مع العلم أنه ليس مبلغ ثابت يختلف كل شهر عن الشهر الذي قبله؟”.

وجاء رد خدمة المستفيدين كالتالي: “يجب الإفصاح عن كامل المرتب الوظيفي شاملًا التقاعد والتأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنًا جميع البدلات والعلاوات”.

وأضاف، أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناء على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة، وفي حالة وجود أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

تفاصيل الدفعة الـ 75 | 3.4 مليار ريال لـ 10.8 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج #حساب_المواطن لشهر فبراير. pic.twitter.com/buxviDO04p — حساب المواطن (@citizenaccount) February 11, 2024

دعم شهر فبراير

ذكر عبد الله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال، منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو 1480 ريالًا.