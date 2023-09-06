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حساب المواطن.. يجيب على استفسار أحد المستفيدين هل تشمل الدفعة 70 نزول الدعم الإضافي أم لا؟

إلهام محمد

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة 70 الخاصة بشهر سبتمبر 2023، حيث تلقي برنامج حساب المواطن سؤال من أهم الأسئلة الواردة من المستفيدين، هل تشمل الدفعة 70 نزول الدعم الإضافي أم لا؟ ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رد برنامج حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين، تابعوا معنا.

برنامج حساب مواطن

هل سيتم صرف الدفعة 70 بالدعم أم لا المصدر.. برنامج حساب المواطن

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هل سيتم صرف الدفعة 70 بالدعم أم لا

أوضح حساب “خدمة المستفيدين” بالبرنامج (عبر تويتر)، وردًا على استفسار مواطن عن هذا الموضوع ” هل  تشمل الدفعة 70 نزول الدعم الإضافي أم لا؟ حيث رد البرنامج أنه سيستمر الدعم الإضافي للدفعة  70، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل.

برنامج حساب المواطن
هل سيتم صرف الدفعة 70 بالدعم أم لا

رابط الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن أهليتهم، دعنا نوضح لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر من خلال الخطوات التالية:

  • قم بتسجيل الدخول ببوابة حساب المواطن.
  • ثم أدخل البيانات الخاصة بك.
  • انقر فوق استبيان الأهلية.
  • ثم انقر على استعراض الملف.
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إلهام محمد

أنا حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أعمل بمجال الصحافة منذ عدة سنوات أهتم جيداً بتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة، وأهوى السفر والقراءة والإطلاع على كل ما هو جديد.

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