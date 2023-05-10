حساب المواطن ما نزلي وش المشكلة؟ .. خدمة المستفيدين تُجيب

غردت احدى المستفيدين من برنامج حساب المواطن بسؤال على الصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر متسائلة عن عدم نزول حساب المواطن لها حتى الآن بالرغم من تقديمها على المواطن من شهر رمضان 1444 نوضح في السطور التالية التفاصيل ونستعرض رد خدمة المستفيدين عليها.

خدمة المستفيدين لحساب المواطن تجيب

على الصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين تساءلت مستفيدة من البرنامج قائلة:

السلام عليكم لو سمحت انا قدمت على المواطن من رمضان ومانزلي اليوم وش المشكله

وقد جاء رد البرنامج عليها بأن إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 66 لشهر مايو الجاري سوف تستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء الموافق 10 من مايو 2023 الموافق 20-10-1444، وقد أشار إلى أن عليها بالتوجه إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، والحرص على التأكد من حالة الدفعة، وهذا من خلال تسجيل الدخول لحسابها في حساب المواطن ثم النقر على الدفعات المالية.

السلام عليكم لو سمحت انا قدمت على المواطن من رمضان ومانزلي اليوم وش المشكله @Citizen_care — Rno (@92Rnosh) May 9, 2023

معنى حالة الدفعة لا يوجد

هذا وقد أوضح برنامج حساب المواطن معنى عبارة “حالة الدفعة لا يوجد” وأشار إلى أنها تعني أن إجمالي دخل المستفيد الرئيسي مع دخل التابعين له إن وجدوا قد تعدى الحد المانع من حصول المستفيد على دعم حساب المواطن، وأكد أن دعم حساب المواطن يتم صرفه لرب الأسرة وفق عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل وأعمار أفراد الأسرة لمن هم أقل أو أكبر من 18 عامًا.

إرفاق العقد في حساب المواطن

سأل أحد المستفيدين عن آلية إرفاق العقد في حساب المواطن، وأشار إلى أن العقد في الإيجار في حالة أصبح مؤهلًا سوف يتم إرفاقه تلقائيًا في حساب المواطن، حيث جاء سؤاله على صفحة خدمة المستفيدين على النحو التالي:

كيف ارفق العقد في حساب المواطن علما بان العقد في الايجار اذا اصبح مؤهل سيرفق تلقائيا في حساب المواطن ولم ارى اي شي حذفت العقد القديم ولكن لم اجد العقد الجديد موجود اتمنى الرد

وجاء رد خدمة المستفيدين بأنه إذا تم تحديد نوع المرفق عقد إيجار موحد، والضغط على زر حفظ، لا يحتاج هذا إلى إرفاق العقد، ومن المقرر أن يتم التحقق من عقد الإيجار ما إن كان ساري الصلاحية عبر منصة إيجار.