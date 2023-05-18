حجز موعد رخصة قيادة للنساء جامعة نورة وما هي رسوم تعليم القيادة
يسمح الآن للسيدات الراغبات في تعلم القيادة بحجز موعد للحصول على رخصة القيادة في جامعة نورة، حيث توفر الجامعة خدمة الحجز المسبق لتنظيم البرامج التدريبية المختلفة للمشاركين في برامج القيادة، وذلك بسبب العدد الكبير من المتقدمين، سواء كانوا رجالًا أم نساءً، الذين يرغبون في الحصول على رخصة القيادة، يعتبر الحصول على إجازة من إحدى مدارس تعليم القيادة شرطًا للحصول على الرخصة، وفي هذا المقال يمكنكم معرفة طريقة حجز موعد للحصول على رخصة القيادة للنساء.
المدرسة السعودية للقيادة
تأسست المدرسة السعودية للقيادة كأول مدرسة متخصصة في تعليم القيادة للسيدات في منطقة الرياض، تم تأسيس المدرسة بالتعاون بين جامعة الأميرة نورة ومعهد الإمارات للسياقة، وهو معهد متخصص في تعليم القيادة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، تأتي إنشاء المدرسة استجابةً للدور المجتمعي الذي تلعبه جامعة الأميرة نورة في خدمة السيدات في المملكة، بعد أن تم السماح للنساء بقيادة السيارات في عام 2017 بناءً على الأمر السامي الكريم الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، حصلت الجامعة على ترخيص المدرسة في عام 1439هـ بعد توقيع اتفاقية تفاهم بين الجامعة والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.
كيفية حجز موعد رخصة قيادة للنساء
يجب مراعاة أن يتم تنظيم عملية حجز المواعيد وفقًا لسياسة المدرسة والعدد الكبير من الطلبات التي تتلقاها، ولذلك قد يكون هناك تأخير طفيف في التواصل، لذا يُنصح بمراجعة الموقع الرسمي للمدرسة بشكل دوري لأي تحديثات أو إشعارات بخصوص المواعيد، ولحجز موعد تدريب قيادة السيارة في المدرسة السعودية للقيادة (جامعة الأميرة نورة)، يجب على المرأة اتباع الخطوات التالية:
- أولاً قم بالدخول إلى صفحة التسجيل بالمدرسة السعودية للقيادة.
- أجب على سؤال “هل لديك رخصة قيادة سابقة سارية المفعول”.
- أدخل اسمك الثلاثي.
- حدد الجنس.
- اختر الجنسية.
- أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.
- اكتب تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري أو الميلادي.
- أدخل رقم الجوال.
- اكتب عنوان البريد الإلكتروني.
- حدد اللغة المفضلة.
- اختر نوع الرخصة.
- اختر المواعيد التدريب المفضلة.
- حدد موقع التدريب المفضل.
- اختر أيام التدريب المفضلة.
- اختر وقت التدريب المفضل (صباحًا أو مساءً).
- حدد لغة الاختبار النظري.
- اختر لغة التدريب.
- أدخل رمز التحقق المعروض في الصورة.
- انقر على أيقونة “التسجيل” للحصول على رقم التسجيل.
- بعد التسجيل، يمكنك التواصل مع إدارة المدرسة في حالة الحاجة إلى تعديل الموعد أو أي استفسار آخر.
رسوم تعليم القيادة للنساء جامعة نورة
رسوم تعليم القيادة للنساء في جامعة نورة تبلغ 2400 ريال سعودي، وتشمل البرنامج التدريبي النظري والعملي، ويرجى ملاحظة أن هذه الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، ويجب إضافتها إلى الرسوم الإجمالية، وتتكون الرسوم من:
- محاضرات نظرية (8 ساعات): 600 ريال سعودي.
- اختبار المعرفة: 75 ريال سعودي.
- دروس المحاكاة (2 ساعات): 150 ريال سعودي.
- التدريب العملي (20 ساعة): 1500 ريال سعودي.
- اختبار الطرق: 75 ريال سعودي.