حجز موعد المرور عن طريق الجوال من خلال منصة أبشر

الآن أصبح باستطاعة مالك السيارة عبر شبكة الإنترنت حجز موعد المرور عبر أبشر، وذلك بدلًا من الذهاب إلى أحد إدارات المرور وتضييع الوقت والجهد في سبيل إنهاء المعاملات المختلفة، حيث من خلال المنصة يمكن إتمام عدد كبير من الإجراءات من بينها الاستعلام عن المخالفات المرورية بل وتقديم اعتراض أيضًا، وذلك من خلال استخدام الجوال فقط والاتصال بشبكة الإنترنت ثم تطبيق عدد من الخطوات البسيطة، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع الارتقاء بمعايير الخدمات المرورية.

كيفية حجز موعد المرور عبر أبشر

من بين الخدمات المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية، إمكانية حجز موعد المرور عبر شبكة الإنترنت، بدلًا من الذهاب للإدارة لإتمام المعاملات المختلفة، على أن يكون هناك حساب شخصي على المنصة، ومن ثَم اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى عبر الإتصال بشبكة الإنترنت إلى منصة أبشر

انقر على أيقونة الأفراد ثم عليك تسجيل الدخول إلى حسابك بشكل صحيح. الذهاب إلى المواعيد ثم تحديد القسم الخاص بالمرور في القائمة الظاهرة أمامك. انقر فوق خدمة مواعيد المرور. اضغط على متابعة الخدمة. ثم قم بحجز موعد جديد. عليك الآن تحديد الخدمة المطلوبة من القائمة الظاهرة أمامك على أن يكون الحد الأقصى لإجمالي الخدمات المطلوبة 2. تحديد المنطقة المرغوب بها من القائمة ثم اضغط على التالي. قم بتحديد اسم الفرع والمدينة ثم قم بتحديد التاريخ المناسب معك. أطلع على كافة التفاصيل والمتطلبات. ثم اضغط على “تأكيد تفاصيل الموعد”. تم تحديد الموعد الخاص بك بنجاح. تظهر لك التذكرة الخاصة بالموعد مع الرمز الشريطي بالإضافة لجميع التفاصيل الشخصية. عليك أخذ نسخة من خلال طباعتها من الموقع واحضارها معك أثناء الذهاب إلى المرور.

فيديو يشرح خطوات حجز موعد في المرور السعودي عبر منصة أبشر

الاستعلام عن المخالفات المرورية

تتم عملية الاستعلام عن المخالفات المرورية أون لاين، من خلال منصة أبشر حال توافر حساب شخصي للمستعلم بأبشر، ثم القيام بالخطوات التالية للتعرف على كافة المخالفات؛