حجز تَذْكِرَة مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي 1444 هـ

أعلن نادي العدالة السعودي عن طرح تذاكر مباراته أمام نادي الهلال في دوري روشن السعودي، ويواصل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة التحضير والاستعداد لمواجهة نادي الهلال مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من دوري روشن السعودي، يذكر أن نادي الهلال سيخوض لقاء مؤجل أمام نادي ضمك مساء الجمعة المقبلة قبل مواجهة العدالة، يذكر أن نادي الهلال في المركز الرابع برصيد 50 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي.

مباراة الهلال والعدالة

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة الهلال ضد العدالة قناة ssc sport من 07:00 م الى 09:00 بتوقيت السُّعُودية استاد الأمير عبدالله بن جلوي

أسعار تذاكر مباراة الهلال والعدالة

الفئة سعر التَّذْكِرَة عائلات شمالي 10.00 ريال فئة 2 شمالي 10.00 ريال فئة 2 جنوبَ 10.00 ريال عائلات جنوبي 10.00 ريال منصة علوي شمالي 100.00 ريال منصة سفلي شمالي 500.00 ريال منصة علوي جنوبي 100.00 ريال منصة سفلي جنوبي 500.00 ريال

رابط حجز تَذْكِرَة مباراة الهلال والعدالة في دوري روشن السعودي

يمكن لكافة عشاق كرة القدم السُّعُودية ومحبي نادي الهلال والعدالة حجز تَذْكِرَة المباراة المنتظرة بين الفريقان عبر الخطوات التالية :-