حجز تصريح العمرة إلكترونيًا عبر توكلنا 1445 والرقم الموحد للتواصل

حجز تصريح العمرة إلكترونيًا عبر توكلنا 1445، والذي يعتبر من المنصات الإلكترونية الشهرية المتوفرة بالمملكة، والتي تم تطويرها مؤخرًا بالتعاون بين مختلف الجهات المسؤولة، ويحرص التطبيق على تيسير مختلف إجراءات حجز التصاريح الخاصة بالعمرة، كما وتهدف إلى تيسير العملية بالنسبة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمكن القول أن هذا يأتي ضمن حرصها على تحسين وتطوير مختلف الخدمات الإلكترونية والأنظمة.

حجز تصريح العمرة إلكترونيًا عبر توكلنا 1445

ويمكن وبكل سهولة للمواطنين والمقيمين، الراغبين في حجز تصاريح العمرة، فتح التطبيق وحجز تصريح العمرة الذي يريد، بالاعتماد على منصة تطبيق توكلنا، ولحجز تصريح العمرة عبر تطبيق توكلنا، يقوم المستفيد باتباع الخطوات التالية:

قم في البداية بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول

قم بفتح التطبيق على الهاتف وادخل من النافذة الرئيسية على “خدمات”.

قم بالنقر على “حج وعمرة”، من بين الأيقونات المتاحة.

قم بالنقر على “أداء مناسك العمرة”.

قم بالنقر على “الاستمرار”، لاستكمال التصريح.

يمكنك في تلك الخطوة بإضافة عدد الأفراد التي ترغب في إدراجها بالتصريح.

قم بالنقر على “متابعة” وحدد الوسيلة المفضلة للوصول.

قم بتحديد محل ومكان إقامة المستخدم.

ويتيح تطبيق توكلنا وبكل سهولة للراغبين، بالتواصل مع مقدمي الخدمات والدعم الفني للتطبيق، لتقديم الاستفسارات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، والتواصل في هذه الحالة متاح من خلال الرقم الموحد: 8001829999، بحيث يمكن التواصل مع مقدمي الخدمات للتطبيق على هذا الرقم، خلال ساعات العمل المحددة.