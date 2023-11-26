حجز تذاكر مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023.. موعد البدء وأبرز الفعاليات

يستمر موسم الرياض 2023 في تقديم المزيد من الفعاليات المبهرة للزوار من المواطنين والسياح، ومن بين هذه الفعاليات التي ستُقدم خلال الفترة القادمة “مهرجان الكلاب”، فما هو موعد المهرجان؟ وما هي طريقة الحجز وأسعار التذاكر؟ تعرفوا على أبرز فعاليات مهرجان الكلاب في السطور التالية.

الإعلان عن مهرجان الكلاب في موسم الرياض

أعلن الحساب الرسمي للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر موقع “X” عن مسابقات جديدة من نوعها، منها تلك التي تقام تحت شعار “مهرجان الكلاب العالمي”، ليكون أول مهرجان في العالم يجمع 4 بطولات للكلاب في مكان واحد.

وتُعد هذه المسابقة أول فعالية ترفيهية مخصصة لمحبي ومربي الكلاب في منطقة “البوليفارد” في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من 250 كلبًا من مختلف دول العالم

المهرجان العالمي للكلاب في #موسم_الرياض أول مهرجان في العالم يجمع ٤ بطولات للكلاب في مكان واحد. مسابقات كلاب السلق و الرشاقة وكلاب العمل ومسابقة الجمال للكلاب.

أكثر من 250 كلب من حول العالم! 😍♥️🇸🇦 🗓️ ٣٠ نوفمبر إلى ١ ديسمبر The "Dog Festival" in #RiyadhSeason! More than 250… pic.twitter.com/OgsPoa4mC3 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 20, 2023

ما هي مسابقات مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023؟

تهدف فعاليات مهرجان الكلاب إلى إظهار مهارات وقدرات الكلاب للمشاركة في مسابقات مختلفة مثل الصيد والرشاقة ومسابقات الكلاب البوليسية، ويتضمن مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023 أربع مسابقات وبطولات مختلفة، وهم كالتالي:

بطولة العالم للكلاب السلوقي.

مسابقة للكلاب الألمانية.

بطولة العالم للكلاب الراعية.

مسابقة جمال للكلاب الصغيرة.

متى سيقام مهرجان الكلاب في الرياض؟

سيتم إطلاق مهرجان الكلاب أول مهرجان دولي من نوعه للكلاب يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.

اليوم الأول:

تبدأ فعاليات مهرجان الكلاب في اليوم الأول الموافق 30 نوفمبر في تمام الساعة 3 مساءاً وحتى الساعة الـ 11 مساءاً.

اليوم الثاني:

تبدأ فعاليات مهرجان الكلاب في اليوم الثاني الموافق 1 ديسمبر في تمام الساعة 1 مساءاً وحتى الساعة الـ 11 مساءاً.

أنشطة مهرجان الكلاب في المملكة أرينا

يتضمن مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023، العديد من الأنشطة والمعارض التي تلبي احتياجات أصحاب الكلاب الأليفة، منها:

مكان مخصص للكلاب غير المقيدة، حيث يمكن للزوار التفاعل مع الكلاب بشكل مباشر واللعب معهم في الهواء الطلق بطريقة آمنة.

عروض السيرك للكلاب المدربة، تتراوح بين القفز عبر الأطواق إلى مصافحة الزوار والتفاعل معهم.

أنشطة تعليمية عن تربية الكلاب وأنواعها وطرق العناية بها.

معارض بيع أغذية ومستلزمات الكلاب الأليفة من ملابس وأطواق ومستلزمات الكلاب

سعر تذكرة مهرجان الكلاب في موسم الرياض

تبدأ سعر تذكرة مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023 من 75 ريال سعودي، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

خطوات حجز تذاكر المهرجان العالمي للكلاب في موسم الرياض

يمكنك حجز تذاكر مهرجان الكلاب في موسم الرياض 2023 عبر المنصة الرسمية لحجز التذاكر webook، باتباع الخطوات التالية: