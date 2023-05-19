حجز تذاكر مسرحية على وضع الطيران عبر موقع تكت مكس 1444 هـ

تُعد مسرحية على وضع الطيران من أكثر المسرحيات الملئية بالضحك والمواقف الطريفة مع الثنائي شيكو وهشام ماجد، حيث يبدأ عرض المسرحية من 25 مايو ويستمر حتى 29 مايو على مسرح محمد العلي، كما وتدور الأحداث عندما تتجه طائرة ركاب عادية من القاهرة إلى إسطنبول التي تحميل على متنها شخصيات مختلفة يسافر كل منهم لسبب ما، ولكن تتغير أحداث الرحلة بعد ظهور خاطف للطائرة يريد الانتقام من الركاب.

مسرحية على وضع الطيران

يشارك في المسرحية مجموعة من أبرز نجوم الفن ومنهم :”شيكو وهشام ماجد، شيماء سيف، محمد سلام، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وتعرض على مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي”، يذكر أن شيكو وهشام ماجد يُعرض لهما حالياً مسلسل اللعبة 4 دوري الأبطال على إحدى المنصات الشهيرة بمشاركة أحمد فتحي ومحمد ثروت، ومي كساب، وعارفة عبدالرسول، ومن إخراج معتز التوني.

حجز تَذْكِرَة مسرحية على وضع الطيران

تم طرح تذاكر مسرحية على وضع الطيران عبر موقع تكت مكس الإلكتروني، ويبدأ سعر التَّذْكِرَة من 75 ريال إلى 500 ريال، كما تتوفر العديد من الفئات :75 ريال، 100 ريال، 150 ريال، 200 ريال، 250 ريال، 300 ريال، 350 ريال، 400 ريال، 450 ريال، 500 ريال، ويمكنك حجز تَذْكِرَة المسرحية بواسطة زيارة موقع تكت مكس الإلكتروني.

يذكر أنه سوف يبدأ عرض المسرحية في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السُّعُودية إلى الثانية عشر صباحاً.