بالخطوات.. حجز تذاكر مباراة النصر والطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة 2023

سنستعرض اليوم طريقة حجز تذاكر مباراة النصر والطائي، حيث حقق النصر سلسلة انتصارات متتالية، ويسعى لمواصلتها أمام الطائي، الذي يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه في الدوري.

حجز تذاكر مباراة النصر والطائي

دوري روشن

دوري روشن، المعروف باسم دوري المحترفين السعودي، هو بطولة كرة القدم الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وثاني أغلى مسابقة في القارة الآسيوية، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 473,70 مليون يورو.

أقيمت أول نسخة من دوري روشن في عام 1981، ويشارك فيها حاليًا 16 فريقًا، يلعب كل فريق 30 مباراة في الموسم، ويتوج الفريق الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم بطلًا.

موعد مبارة النصر والطائي

ستقام مباراة النصر والطائي يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر والطائي

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية، كما يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال تطبيق SHAHID VIP على منصة شاهد بجودة رائعة لحظة بلحظة دون تقطيع.