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حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء 26/9/2023 دور الـ 32

برديس المتولي

تم فتح باب حجز تذاكر مباراة الخلود والإتحاد الذي من المقرر إقامتها على ملعب نادي الحزم في كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024 م يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 م، ويطمح فريق الاتحاد تحقيق الفوز باللقب بهذه الدورة وذلك بعد خروجه من النصف النهائي الدورة الماضية بينما حصل نادي الهلال على اللقب العام الماضي 2023 م، وتعد هذه المباراة هي أولى مباريات نادي الاتحاد في البطولة لذلك ستكون مواجهة قوية بين الفريق، فقد بدأت أولى مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 وذلك بين فريق الهلال والجبلين.

حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد

حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد

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القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الاتحاد والخلود في كأس الملك الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد 

أعلن نادي الاتحاد عن بدء حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد وذلك عبر منصة إكس وطريقة الحجز هي:

  • أولا قم بالدخول إلى منصة إكس e-ticket.
  • بعد ذلك انقر على أيقونة مباراة الخلود والاتحاد.
  • سيظهر أمامك تفاصيل التذاكر.
  • قم بتحديد المقعد وفقا لنوع وفئة التذكرة التي تريد حجزها.
  • ثم الضغط على أيقونة التالي.
  • بعد ذلك سيطلب منك كتابة رقم الجوال ثم الضغط على تابع.
  • سيتم إرسال رسالة نصية للتحقق.
  • قم بتحديد طريقة الدفع المناسبة وإدخال بيانات الدفع.
  • ثم الضغط على حجز ثم طباعة.
حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد
حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد

حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد

- صورة 1 - حجز تذاكر مباراة الخلود والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء 26/9/2023 دور الـ 32

أسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد

لقد تم تحديد أسعار تذاكر مباراة الخلود والاتحاد وهي:

موحدة سعر تذكرة نادي الخلود
  • 150 ريال سعودي.
موحدة تذكرة نادي الاتحاد
  • 150 ريال سعودي.
منصة نادي الخلود
  • 1500 ريال سعودي.
منصة نادي الاتحاد
  • 1500 ريال سعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخلود في كأس خادم الحرمين الشريفين

من المقرر بدء أولى مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024 م يوم الأثنين بين فريق الهلال والجبلين وفريق النصر و واحد، ومن المقرر مواجهة نادي الاتحاد نادي الأخدود في أولى مواجهاته، تفاصيل المباراة هي:

البطولة
  • كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024 م.
الدورة
  • الـ 32 .
الفرق
  • الخلود× الإتحاد.
الملعب
  • نادي الحزم.
الموعد
  • يوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 م.
توقيت المباراة
  • تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.
القنوات الناقلة
  • مجموعة قنوات SSC
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برديس المتولي

أحب القراءة والكتابة وسبق لكي الكتابة في العديد من المواقع، كل هدفي هو توصيل المعلومة بشكل صحيح ودقيق

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