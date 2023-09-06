حجز تذاكر حفلات الطائف عبر منصة تكت مكس Ticket Mix 2023

أعلنت الجهات الخاصة المنظمة لفعاليات هوي الطائف التي ستقام في المملكة العربية السُّعُودية، و التي قامت وزارة الثقافة في السُّعُودية بالإعلان عن أنطلاق الفعاليات الغنائية بداية من اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يشهد هذا العام حضورًا كبيرًا بسبب وقف الاحتفالات والمهرجانات خلال الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا، في هذا المقال سوف نتعرف علي خطوات حجز تذاكر الفعاليات الغنائية عبر الإنترنت.

فعالية هوى الطائف في محافظة الطائف

فعاليات هوي الطائف 2023

أعلنت وزارة الثقافة السُّعُودية بمناسبة اليوم الوطني 93 عن أنطلاق فعالية هوى الطائف في محافظة الطائف اليوم احتفاءً بالأهمية هذا اليوم التاريخي في جوي يعكس أصالة عادات وتقاليد المجتمع بجميع فئاته، بالإضافة إلي كشف هُوِيَّة الطائف و أهم المعالم الثقافية للمدينة، بحيث سيتم أنطلاق فعاليات هوي الطائف اليوم الأربعاء الموافق 6/9/2023، و التي تستمر إلى نهاية سبتمبر بواقع 6 حفلات غنائية سيعلن عنها قريبًا.

طريقة حجز تذاكر حفلات هوي الطائف 2023

يمكن حجز تذاكر حفلات هوي الطائف 2023 بواسطة موقع Ticket Mix، واتباع خطوات حجز التذاكر الموضحة أدناه وهي كالتالي:

الدخول إلى موقع Ticket Mix الإلكتروني الرسمي.

الإلكتروني الرسمي. الضغط علي الحفلة لحفلات هوي الطائف 2023.

تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص.

التعرف علي الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة “احجز الآن”.

الضغط على طريقة الدفع المناسبة.

الضغط على أيقونة “تأكيد”.

الاحتفاظ بالتذكرة لتظهر في الحفلة.

موعد فعاليات هوي الطائفي 1445/2023

تبدأ فعاليات هوي الطائف اليوم الأربعاء بتاريخ 6 سبتمبر، وتستمر حتي نهاية الشهر، الساعة الخامسة عصرا، بواقع 6 حفلات غنائية سيتم الإعلان عنها في الأيام القريبة، وحتي هذه اللحظة لم يتم الإعلان عن مقر الفعاليات بحيث يكون في الغالب حديقة الردف بالطائف المعتاد عليها في الحفلات الغنائية.

موقع تذاكر حفلات طائف الورد 2023 ticketmx.com

وضعت وزارة الثقافة في المملكة العربية السُّعُودية، رابط إلكتروني مباشر من أجل حجز تَذْكِرَة الفعاليات الغنائية لهوي الطائفي 2023 بواسطة موقع تكت مكس.