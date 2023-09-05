حجز تذاكر القطارات اون لاين في مصر.. الخطوات كاملة من موقع وتطبيق سكك حديد مصر

تعد خدمة حجز تذاكر القطارات اون لاين في مصر من الخدمات الحديثة التي وفرتها هيئة السكك الحديدية المصرية للمسافرين، وذلك بهدف تسهيل عملية الحجز وتوفير الوقت والجهد، ويتم ذلك عن طريق موقع السكة الحديد أو تطبيق حجز القطارات ENR.

طريقة حجز تذاكر القطارات اون لاين في مصر

توفر الخدمة إمكانية حجز تذاكر القطارات من أي مكان وفي أي وقت، مما يوفر للمسافرين مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم، كما تتيح الخدمة إمكانية الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، مما يسهل على المسافرين عملية الدفع.

خطوات حجز تذاكر القطارات اون لاين

يتم حجز تذاكر القطارات اون لاين من خلال موقع هيئة السكك الحديدية المصرية أو تطبيق سكك حديد مصر على الاندرويد أو الآيفون، وفيما يلي خطوات الحجز:

الخطوة الأولى: إنشاء حساب أو تسجيل الدخول

في حالة عدم امتلاكك حسابًا على موقع هيئة السكك الحديدية المصرية، يمكنك إنشاء حساب جديد من خلال إدخال اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، في حالة امتلاكك حسابًا بالفعل، يمكنك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الخطوة الثانية: اختيار محطتي القيام والوصول

بعد تسجيل الدخول أو إنشاء حساب، قم بتحديد محطتي القيام والوصول، يمكنك البحث عن محطات القطار باستخدام اسمها أو رقمها.

الخطوة الثالثة: تحديد نوع الرحلة

اختر ما إذا كنت تريد الذهاب فقط أو ذهاب وعودة.

الخطوة الرابعة: تحديد تاريخ السفر

اختر تاريخ السفر الذي تريده.

الخطوة الخامسة: عرض الرحلات المتاحة

بعد تحديد بيانات الرحلة، ستظهر لك قائمة بالرحلات المتاحة، يمكنك تصفح الرحلات المتاحة حسب تاريخ السفر والوقت ودرجة الراحة.

الخطوة السادسة: اختيار الرحلة

حدد الرحلة التي تريد حجزها.

الخطوة السابعة: إدخال بيانات الركاب

قم بإدخال بيانات الركاب، بما في ذلك الاسم ورقم الهوية.

الخطوة الثامنة: اختيار مقعدك داخل المقطورة

في بعض القطارات، يمكنك اختيار مقعدك داخل المقطورة.

الخطوة التاسعة: تأكيد الحجز

اضغط على زر “تأكيد الحجز”.

الخطوة العاشرة: الدفع

أدخل تفاصيل طريقة الدفع الخاصة بك.

الخطوة الحادية عشرة: استلام تأكيد الحجز

بعد إتمام عملية الدفع، ستتلقى تأكيد الحجز الخاص بك عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

مزايا وعيوب حجز تذاكر القطارات اون لاين

تتميز طريقة حجز تذاكر القطارات اون لاين في مصر بعدد من المزايا، من أهمها:

توفير الوقت والجهد، حيث لا يحتاج المسافر إلى الذهاب إلى محطة القطار.

إمكانية حجز التذاكر من أي مكان وفي أي وقت.

إمكانية الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم.

أما العيوب فهي قليلة، ومن أهمها:

قد تكون هناك بعض المشكلات التقنية التي تؤدي إلى عدم إمكانية الحجز.

قد يكون هناك بعض الرسوم الإضافية مقابل الحجز اون لاين.

نصائح لحجز تذاكر القطارات اون لاين

ابدأ في الحجز مبكرًا، خاصة إذا كنت تخطط لسفر في موسم الذروة.

احرص على إدخال بياناتك الشخصية بشكل صحيح.

احفظ بيانات الحجز الخاصة بك، حيث ستحتاج إليها عند السفر.

تعد خدمة حجز تذاكر القطارات اون لاين في مصر من الخدمات الحديثة التي ساهمت في تسهيل عملية الحجز وتوفير الوقت والجهد للمسافرين.