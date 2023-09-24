رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين بمباريات كاس الملك E-ticket.app

تتابع جماهير الكرة السعودية مباريات كأس الملك 2023، وتتابع جماهير الأهلي أيضا موعد طرح وحجز تذاكر مباراة الأهلي والعين، والتي يروا فيها تعويضا لهم عن المباراة الأخيرة للفريق، وأعلنت منصة حجز تذاكر التابعة لفريق العين توفير التذاكر ابتداء من الأحد 24 سبتمبر 2023، كما أعلنت المنصة عن أسعار التذاكر فيها، وتقوم القنوات السعودية الرياضية، SSC وشاهد بنقل المباراة حصرا.

مباراة الأهلي والعين ضمن إطار مباريات كاس الملك 2023 - تويتر منصة الأهلي

مباريات كأس الملك 2203

🚨🚨🚨 عاجل : • تم طرح تذاكر مواجهة‌ #الأهلي_العين على ملعب الملك سعود الرياضية مساء يوم الثلاثاء 💚⚽️ – أسعار التذاكر :

• المنصة "460 ريال"

• الموحدة "207 ريال" • الحجز عبر الرابط التالي ⬇️https://t.co/B6kdD4PLqM pic.twitter.com/hw23AnqDoY — منبر الأهلي (@MnbrAlahlisa) September 24, 2023

أعلن اتحاد الكرة السعودي إطلاق النسخة الجديدة من مباريات كأس الملك السعودي، وتتنافس الفرق السعودية في الدور 32 على الحصول على النقاط الأعلى والتأهل للدور ال 18، كما تسعى الفرق الكبرى، مثل فريق الأهلي، إلى تصدر جدول الأهداف تلبية لطموحات جماهيرها.

فريق الأهلي والعين

كانت المباراة الأخيرة لفريق الأهلي في الدوري السعودي مخيبة لآمال جماهيره، وذلك بعد خسارته صدارة جدول الدوري والتراجع أمام نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل أربعة للنصر، ويقوم الفريق بالتدرب جيدا لخوض مباراة سهلة واستجماع النقاط الثلاثة وإعادة تحسين صورته أمام الجماهير، بينما يسعى فريق العين أن يستفيد من تراجع الأهلي الأخير أمام النصر لتحقيق النقاط الثلاث الأولى له في البطولة.

جدول المباراة

البطولة مباريات كأس الملك الدور الدور 32 المباراة مباراة الأهلي والعين. الموعد الثلاثاء 26 سبتمبر 2023. الملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة القنوات النقالة قناة SSC HD ومنصة شاهد VIP

ويتاح الملعب للجماهير لاتخاذ المقاعد قبل انطلاق المباراة بساعتين، بينما تنطلق صافرة البداية بالتوقيتات التالية:

تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دبي.

تقام الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرنتش.

حجز التذاكر

توفر منصة فريق الأهلي، منصة اي تيكيتس، تذاكر المباراة الان، ويتم الحصول على مقعد بالخطوات التالية: