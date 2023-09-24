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رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين بمباريات كاس الملك E-ticket.app

أسماء يحيى

تتابع جماهير الكرة السعودية مباريات كأس الملك 2023، وتتابع جماهير الأهلي أيضا موعد طرح وحجز تذاكر مباراة الأهلي والعين، والتي يروا فيها تعويضا لهم عن المباراة الأخيرة للفريق، وأعلنت منصة حجز تذاكر التابعة لفريق العين توفير التذاكر ابتداء من الأحد 24 سبتمبر 2023، كما أعلنت المنصة عن أسعار التذاكر فيها، وتقوم القنوات السعودية الرياضية، SSC وشاهد بنقل المباراة حصرا.

مباراة الأهلي والعين ضمن إطار مباريات كاس الملك 2023 - تويتر منصة الأهلي

مباراة الأهلي والعين ضمن إطار مباريات كاس الملك 2023 - تويتر منصة الأهلي

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مباريات كأس الملك 2203

أعلن اتحاد الكرة السعودي إطلاق النسخة الجديدة من مباريات كأس الملك السعودي، وتتنافس الفرق السعودية في الدور 32 على الحصول على النقاط الأعلى والتأهل للدور ال 18، كما تسعى الفرق الكبرى، مثل فريق الأهلي، إلى تصدر جدول الأهداف تلبية لطموحات جماهيرها.

فريق الأهلي والعين

الفريق الأهلي السعودي مستعدا لخوض مباراته المقبلة في كاس الملك - تويتر نادي الأهلي
الفريق الأهلي السعودي مستعدا لخوض مباراته المقبلة في كاس الملك – تويتر نادي الأهلي

كانت المباراة الأخيرة لفريق الأهلي في الدوري السعودي مخيبة لآمال جماهيره، وذلك بعد خسارته صدارة جدول الدوري والتراجع أمام نظيره النصر بثلاثة أهداف مقابل أربعة للنصر، ويقوم الفريق بالتدرب جيدا لخوض مباراة سهلة واستجماع النقاط الثلاثة وإعادة تحسين صورته أمام الجماهير، بينما يسعى فريق العين أن يستفيد من تراجع الأهلي الأخير أمام النصر لتحقيق النقاط الثلاث الأولى له في البطولة.

جدول المباراة

فريق الأهلي السعودي متنافسا على الصدارة بكل قوته - تويتر نادي الأهلي.
فريق الأهلي السعودي متنافسا على الصدارة بكل قوته – تويتر نادي الأهلي.
البطولة مباريات كأس الملك
الدور الدور 32
المباراة مباراة الأهلي والعين.
الموعد الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.
الملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة
القنوات النقالة قناة SSC HD ومنصة شاهد VIP

ويتاح الملعب للجماهير لاتخاذ المقاعد قبل انطلاق المباراة بساعتين، بينما تنطلق صافرة البداية بالتوقيتات التالية:

  • تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية والقاهرة.
  • في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دبي.
  • تقام الساعة الرابعة مساء بتوقيت جرنتش.

حجز التذاكر

مباراة الأهلي والعين ضمن إطار مباريات كاس الملك 2023 - تويتر منصة الأهلي
مباراة الأهلي والعين ضمن إطار مباريات كاس الملك 2023 – تويتر منصة الأهلي

توفر منصة فريق الأهلي، منصة اي تيكيتس، تذاكر المباراة الان، ويتم الحصول على مقعد بالخطوات التالية:

  1. يتم الولوج على رابط منصة حجز مباراة الأهلي والعين.- صورة 1 - رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين بمباريات كاس الملك E-ticket.app
  2. يقوم المستخدم بتحديد التذكرة في الفئة “موحدة، منصة”.
  3. يتم اختيار عدد التذاكر.- صورة 2 - رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين بمباريات كاس الملك E-ticket.app
  4. يقوم بالضغط على “Next”؟
  5. يتم إدخال رقم الهاتف الجوال واضغط “Proceed”.- صورة 3 - رابط وخطوات حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين بمباريات كاس الملك E-ticket.app
  6. قم بإدخال رمز التحقق ودفع قيمة التذكرة.
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أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

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