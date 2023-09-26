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رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com

أسماء يحيى

أعلن اتحاد الكرة السعودي عدد من القرارات ومن أهمها إقامة مباريات كأس العالم للأندية على الأراضي السعودية بمشاركة سبعة فرق هامة، وتم إجراء قرعة المباريات والإعلان عن مواعيد حجز تذاكر كأس العالم للأندية، وتسعى الجماهير للتعرف على أسعار التذاكر ومواعيد توفير منصة فيفا دوت كوم للحصول على مقعد.

قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات - صفحة تويتر الفيفا.

قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات - صفحة تويتر الفيفا.

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الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

تم إجراء قرعة علنية للتعرف على الفرق التي ستتواجه في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الجديدة في جدة، وكانت الفرق المتشاركة في البطولة سبعة فرق من أبطال القارات وهي: الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، مانشستر سيتي، أوكلاند سيتي، أوروا الياباني، ليون، وبطل كوبا ليبرتادورس.

فترة البطولة

قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات - صفحة تويتر الفيفا.
قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات – صفحة تويتر الفيفا.

تم إعلان البطولة لتقام في مدينة جدة السعودية، في الفترة التالية:

بداية البطولة نهاية البطولة
12 ديسمبر 2023 22 ديسمبر 2023.

وتقرر ان يبدا توفير التذاكر ابتداء من 26 سبتمبر 2023.

أسعار التذاكر

يتم توفير التذاكر على دفعات، وتكون الدفعة الأولى في 26 سبتمبر والثانية في بعد شهر ويتم طرح الدفعة الثالثة بعد انتهاء مباراة الاتحاد وأوكلاند، وتتوفر التذاكر للحجز ابتداء من 26 سبتمبر على منصة حجز تذاكر فيفا للمباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي الاتحاد وأوكلاند سيتي، وتكون حسب الدرجة كالتالي:

  • الدرجة الثالثة وفئة الاحتياجات الخاصة 40 ريال .
  • تذاكر الدرجة الثانية 75 ريال .
  • الدرجة الأولى 100ريال .

كيفية الحجز

قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات - صفحة تويتر الفيفا.
قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات – صفحة تويتر الفيفا.

تتنافس الجماهير العربية والسعودية على التعرف على موعد فتح باب حجز التذاكر للحصول على مقعد لتشجيع فريق الاتحاد السعودي، قبل النفاد، حيث يتوقع أن تنتهي التذاكر فور تفعيل منصة الحجز، وتم إعلان طرح تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة ابتداء من اليوم الثلاثاء بالخطوات التالية:

  1. يتم الولوج على رابط موقع فيفا FIFA.COM.- صورة 1 - رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com
  2. يقوم بالنقر على “شراء التذاكر”.- صورة 2 - رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com
  3. يتم تحديد المباراة التي يرغب حضورها.
  4. يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة.- صورة 3 - رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com
  5. يتم تحديد فئة التذاكر وأماكن الجلوس.
  6. يقوم بتحديد عدد التذاكر.- صورة 4 - رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com
  7. يتم تحديد الدفع الإلكتروني وكود التذكرة، ويجب التأكد أن بطاقة الصراف تشمل خدمة VISA.
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أسماء يحيى

كاتبة في موقع نجوم مصرية، تشرفت بالعمل فيه بعد سنوات خبرة سبقت من قبل في مجال الصحافة الإلكترونية، متخصصة في الشأن السعودي والخليج العربي، اتشرف بتعليقكم والدعم الإيجابي على المقالات دعما لي ودعما لموقع نجوم مصرية، وأتشرف بالرد على حضراتكم.

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