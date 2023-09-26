رابط حجز وأسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023 الاتحاد وأوكلاند سيتي fifa.com

أعلن اتحاد الكرة السعودي عدد من القرارات ومن أهمها إقامة مباريات كأس العالم للأندية على الأراضي السعودية بمشاركة سبعة فرق هامة، وتم إجراء قرعة المباريات والإعلان عن مواعيد حجز تذاكر كأس العالم للأندية، وتسعى الجماهير للتعرف على أسعار التذاكر ومواعيد توفير منصة فيفا دوت كوم للحصول على مقعد.

قرعة كاس العالم للأندية التي تم إقامتها للتعرف على الفرق المشاركة من القارات - صفحة تويتر الفيفا.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

🚨🚨🚨🚨 تنويه هام جدا | التذاكر تنزل بكرة مباريات #الاتحاد على النحو التالي: مباراة رقم (1) أمام اوكلاند🇳🇿

مباراة رقم (2) أمام الاهلي🇪🇬

مباراة رقم (4) أمام بطل امريكا الجنوبية

مباراة رقم (8) النهائي احجزوا بناءً على رقم المباراة بالموقع..

أهم مباراة رقم (2) ! 🟡🟡🟡

⚫️⚫️⚫️ https://t.co/fnthxEnMXv — فهد المحياوي (@FH_MHY) September 25, 2023

تم إجراء قرعة علنية للتعرف على الفرق التي ستتواجه في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة الجديدة في جدة، وكانت الفرق المتشاركة في البطولة سبعة فرق من أبطال القارات وهي: الاتحاد السعودي، الأهلي المصري، مانشستر سيتي، أوكلاند سيتي، أوروا الياباني، ليون، وبطل كوبا ليبرتادورس.

فترة البطولة

تم إعلان البطولة لتقام في مدينة جدة السعودية، في الفترة التالية:

بداية البطولة نهاية البطولة 12 ديسمبر 2023 22 ديسمبر 2023.

وتقرر ان يبدا توفير التذاكر ابتداء من 26 سبتمبر 2023.

أسعار التذاكر

🚨🚨🚨🚨 أسعار تذاكر كأس العالم للاندية: – الدرجة الثالثة والاحتياجات الخاصة (40) ريال

– الدرجة الثانية (75) ريال

– الدرجة الاولى (100) ريال الدفعة الاولى غداً الثلاثاء ✅

الدفعة الثانية بعد شهر ✅

الدفعة الثالثة بعد مباراة #الاتحاد واوكلاند ✅ كونوا مستعدين

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⚫️⚫️⚫️⚫️ https://t.co/fnthxEnMXv — فهد المحياوي (@FH_MHY) September 25, 2023

يتم توفير التذاكر على دفعات، وتكون الدفعة الأولى في 26 سبتمبر والثانية في بعد شهر ويتم طرح الدفعة الثالثة بعد انتهاء مباراة الاتحاد وأوكلاند، وتتوفر التذاكر للحجز ابتداء من 26 سبتمبر على منصة حجز تذاكر فيفا للمباراة الافتتاحية للبطولة بين فريقي الاتحاد وأوكلاند سيتي، وتكون حسب الدرجة كالتالي:

الدرجة الثالثة وفئة الاحتياجات الخاصة 40 ريال .

تذاكر الدرجة الثانية 75 ريال .

الدرجة الأولى 100ريال .

كيفية الحجز

تتنافس الجماهير العربية والسعودية على التعرف على موعد فتح باب حجز التذاكر للحصول على مقعد لتشجيع فريق الاتحاد السعودي، قبل النفاد، حيث يتوقع أن تنتهي التذاكر فور تفعيل منصة الحجز، وتم إعلان طرح تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة ابتداء من اليوم الثلاثاء بالخطوات التالية: