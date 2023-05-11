حالة الطقس اليوم الخميس 11 مايو 2023.. ودرجات الحرارة من الأرصاد الجوية..”الجو حر”

يرغب العديد من المواطنين في معرفة درجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، وذلك تزامنًا مع ارتفاع الحرارة على كافة أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة، لذا أصبح السؤال الخاص بحالة الطقس الشغل الشاغل لجميع المواطنين وخاصة فئة الموظفون.

تحرص هيئة الأرصاد الجوية، على إتاحة درجات الحرارة لجميع المحافظات المختلفة حتى يتعرف عليها جميع المواطنين قبل الخروج من المنزل سواء عند ذهابهم إلى العمل أو غيره من المدارس أو المهام الأخرى.

درجات الحرارة اليوم في كافة المحافظات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، ويكون الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ودافي على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد حالة الطقس، أجواء مائلة للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات المختلفة على النحو الموضح أمامك في الجدول الذي سنتطرق إليه، لتتعرف على حالة الطقي حسب المحافظة التي تقطن بها.

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 33 19 الاسكندرية 25 18 بنها 33 19 المنصورة 33 18 الإسماعيلية 29 19 بني سويف 36 20 أسيوط 37 21 الأقصر 40 22 أسوان 41 23

يمكنك مطالعة باقي درجات الحرارة في المحافظات الأخرى من خلال الجدول التالي الخاص بهيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الخميس 11 مايو

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية هو تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، وذلك مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارًا سببه تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

كما أشارت في تصريحات تلفزيونية لها، أن اليوم الخميس تصل الموجة الحارة إلى ذروتها، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى 33 درجة على القاهرة الكبرى، مع زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة في محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستصل درجات الحرارة بها لـ40 درجة مئوية خلال النهار.