حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي من حساب المواطن بالسعودية وما هي شروط الأهلية وخطوات التسجيل؟

نجد هناك بعض حالات النساء المتزوجات اللاتي يمكنهن التسجيل في برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد توافر بعض الشروط التي سوف نوضحها في مقالنا بنجوم مصرية، ويسهل التسجيل في حساب المواطن والاستفادة الشهرية من مبلغ الدعم فقط بإتباع خطوات الكترونية سهلة سوف نذكرها في هذا المقال مع توضيح حالات تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي من حساب المواطن.

ما هي حالات تسجيل المتزوجة في حساب المواطن دون زوجها؟

هناك مجموعة من الحالات التي يسمح فيها بالحصول على دعم مادي من برنامج حساب المواطن للنساء المتزوجات كمستفيد رئيسي بالمملكة العربية السعودية ومن أهم هذه الحالات ما يلي:

السيدة المهجورة من زوجها بعد تقديم ما يثبت ذلك.

في حالة الزواج من رجل في السجن.

في حالة أن الزوج يكون فاقد للأهلية.

الزواج من شخص غير سعودي.

في حالة أن السيدة ينطبق عليها أي حالة من الحالات السابقة لابد من تقديم إرفاق المستندات اللازمة للتقديم على طلب تسجيل كمستفيد من حساب المواطن، وهذا من خلال المنصة الإلكترونية لحساب المواطن، ويتم فحص كافة البيانات المقدمة من الشخص حتى يتم الرد بالقبول أو الرفض مع إرسال رسالة للمتقدمة.

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خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل التسجيل في برنامج حساب المواطن وهي:

الدخول لموقع البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على كلمة تسجيل حساب جديد.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المحدد ما بين رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكذلك رقم الهاتف.

إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله لك على الهاتف.

الموافقة على الشروط والأحكام، مع رفع كافة المستندات المطلوبة على الموقع ثم تأكيد التسجيل.

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شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن السعودي

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في السيدة المتقدمة للحصول على الدعم المادي من برنامج حساب المواطن وهي متزوجة وكذلك في حالة رغبة أي شخص في التقدم للحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن، ومن أهم الشروط التي تم وضعها من برنامج حساب المواطن ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي مع استثناء ابنة أو ابن المواطن الذي يحمل الجنسية السعودية.

ألا يكون المتقدم داخل السجن أو في دار إيواء حكومية.

يجب أن تكون البيانات صحيحة وتتطابق مع البيانات الموجودة في الجهات ذات العلاقة.

استحقاق المتقدم للحصول على الدعم المادي بعد حساب الدخل الكامل للأسرة وعدد أفرادها.

يجدر بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن حالة الأهلية عبر الموقع الالكتروني بسهولة كبيرة.