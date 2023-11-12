حالات إيقاف الدعم السكني طريقة الاستعلام عن الدعم عبر سكني sakine.sa شروط الاستحقاق

تقدم وزارة الإسكان السعودية بتعاون مع صندوق التنمية العقارية برنامج الدعم السكني للأسر السعودية التي لا تمتلك مسكن وذلك من أجل توفير حياة كريمة للمواطن السعودي، وهناك مجموعة من باقات الدعم المتوفرة في برنامج سكني ويتم صرف الدعم على دفعات مالية يتم تحديد مدة وقيمة الدفعات وفقا لمرحلة البناء وهناك بعض المستفيدين من الدعم الذين يتوقف عنهم الدعم السكني وقد وضح صندوق التنمية العقارية أن أهم الأسباب التي تؤدي إلي ذلك هو السداد المبكر للتمويل وذلك بسبب تقليل نسبة الفوائد وأيضا التعثر في السداد أو استكمال عملية البناء فهناك مدة محددة يجب الالتزام بها بحد أقصي 3 سنوات لاستكمال البناء.

حالات إيقاف الدعم السكني

ماهي حالات إيقاف الدعم السكني ؟

لقد وضح صندوق التنمية العقارية وبرنامج سكني أن هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني وهي:

السداد المبكر للتمويل.

إعادة التمويل.

إذا كنت مستفيد من منتج بناء ذاتي ومرت ثلاث سنوات ولم تصدر شهادة إتمام البناء يتوقف عنك الدعم

التعثر في سداد الأقساط في الموعد المحدد.

عدم تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق ومنصة سكني بشهادة الأشغال.

♦️استفسارات المتابعين

– ما هي حالات ايقاف الدعم السكني ؟

جواب : الحالات باختصار هي :-

١-السداد المبكر

٢-اعادة التمويل

٣-اذا كنت مستفيد من منتج بناء ذاتي ومرت ثلاث سنوات ولم تصدر شهادة اتمام البناء يتوقف عنك الدعم

٤- التعثر في السداد . — المستشار القانوني (@TNKHLAW) August 19, 2022

شروط استمرارية صرف دعم البناء الذاتي من سكني

قام أحد المواطنين السعوديين بالاستعلام عن دعم البناء الذاتي من سكني يقول (‏‎‎انا باقي ماكملت البناء وباقي لي سنة عن الانتهاء المدة ليش ينقطع الدعم السكني) وقامت خدمة العناية للمستفيدين بالرد وهو:

يجب مستفيدي البناء الذاتي الالتزام بتحديث بيانات مراحل البناء من خلال تقديم شهادة الإشغال أو حجز موعد زيارة فنية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

الالتزام بمباشرة البدء بإجراءات البناء وذلك بعد توقيع عقد الدعم السكني.

القيام بسداد الأقساط الشهرية بشكل كامل وفي الموعد المحدد.

الالتزام باستكمال مراحل البناء في المهلة المحددة وهي 3 سنوات بحد أقصى.

مرحبا، لضمان استمرارية الدعم، يمكنك تحديث بيانات مراحل البناء من خلال تقديم شهادة الإشغال أو حجز موعد زيارة فنية من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق. https://t.co/8TOmOyeUdy — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) May 23, 2023

شروط استحقاق الدعم السكني عن

سنوضح لكم شروط القبول في برنامج السكني للحصول على الدعم، الشروط هي: