حاسبة رسوم المرافقين 1444 والاستعلام عنها برقم الإقامة عبر ابشر

تفرض الجوازات السعودية الوافدين إلى المملكة دفع رسوم مالية، وذلك لكل مرافق أو تابع في حالة قيامة للعمل في وظيفة بالسعودية بالقطاع الخاص، وحددت الحكومة القيمة المالية التابعين المشمولين بقرار الدفع وهم (الزوجة أو الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً)، والمرافقين هم (الزوجة أو الأبناء البنين أو أم أو أب الشخص الوافد*، وخلال موقعنا سنتعرف بالتفصيل عن حاسبة رسوم المرافقين 1444.

حاسبة الرسوم لاحتساب القيمة

تم تحديد رسوم المرافقين إذا كان تابع للوافدين أو مرافق للعامل الوافد بالسعودية، وهذه الرسوم لجميع الجنسيات الموجودة بالمملكة، وتقوم الحكومة بتحصيلها سنوياً، عندما يقوم الشخص بتجديد هوية الإقامة وتكون كالتالي:

100 ريال سعودي بدءًا من شهر يوليو 2017 200 ريال سعودي بدءًا من شهر يوليو 2018 300 ريال سعودي بدءًا من شهر يوليو 2019 400 ريال سعودي بدءًا من شهر يوليو 2020

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

يستطيع الوافدين الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة من خلال مكتب العمل عن طريق هذه الخطوات:

الدخول على موقع مكتب العمل الإلكتروني.

أدخل كل من رقم الإقامة ورقم الجوال.

من خلال القائمة ابحث عن “قسم الرسوم”.

عند فتح الصفحة ستجد الرسوم المطلوب تسديدها.

وهنا على الوافد دفع الرسوم عبر حسابه البنكي لنظام سداد.

الاستعلام عبر أبشر

كما أنه يمكن للوافد الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق إتباع هذه الخطوات:

الدخول على الحساب الخاص بالوافد عبر أبشر.

حدد أختيار “خدمات مقيم”.

من خلال قائمة الخدمات، عليك اختيار “خدمات المرافقين”.

ستري صفحة جديد بها جميع تفاصيل المرافقين، وهنا عليك دفع المستحقات.

مع العلم أنه يُمكن سداد رسوم المرافقين عبر “نظام سداد” التابع للحساب البنكي للعامل، وعندما يقوم الوافد بأي غرض في الجوازات سيطالب بهذه الرسوم، أو عندما يقوم بمد وقت الإقامة.