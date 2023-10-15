حاسبة حساب المواطن التقديرية 1445 الشروط المطلوبة للطلاب والأرامل والمطلقات
حاسبة حساب المواطن التقديرية هي عبارة عن أداة تفاعلية تم إطلاقها من قِبل برنامج حساب المواطن السعودي، حيث تتيح للمستفيدين من البرنامج تقدير قيمة الدعم المستحق لهم بناءً على مجموعة من المعلومات والبيانات التي يتم إدخالها من قبل المستخدم، وتعتمد هذه الحاسبة على مجموعة من المعايير المحددة لحساب قيمة الدعم المستحق، والتي تشمل: حجم الأسرة، ودخل الأسرة، وبعض العوامل الأخرى.
طريقة حاسبة الدعم التقديرية
تختلف قيمة الدعم المقدم من هذا البرنامج من فرد إلى آخر حسب حالته وظروفه المعيشية، وهذه هي خطوات استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية:
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انتقل إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.
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القيام باختيار كلمة “الحاسبة التقديرية”.
- حدد ما إذا كنت مسجلاً في حساب المواطن أم لا.
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اختر ما إذا كنت رب الأسرة أم شخص مستقل.
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أدخل جميع المعلومات المطلوبة.
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اضغط على زر “الحساب”.
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ستظهر لك النتيجة التقديرية للدعم الذي ستحصل عليه.
شروط حساب المواطن
شروط حساب المواطن هي المعايير التي يجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على دعم حساب المواطن، وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين رئيسيين:
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الشروط العامة: وهي الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية أو أسرهم.
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الشروط الخاصة: وهي الشروط التي تختلف حسب الحالة الاجتماعية أو الأسرية للمتقدم.
الشروط العامة
هي الشروط التي يجب توافرها في المستفيد من البرنامج، سواء كان فردًا أو أسرة، وذلك لكي يحصل على الدعم المالي المقدم، وتتمثل هذه الشروط في الآتي:
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يجب أن يكون الشخص يتمتع بالجنسية السعودية، ولا يطبق هذا الشرط على الأشخاص الذين يمتلكون بطاقات التنقل.
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الإقامة داخل المملكة العربية السعودية، وألا يكون سجينًا أو في أحد مراكز الإيواء الحكومية.
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توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
استخدم حاسبة الدعم لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية عبر الرابط:https://t.co/UeLnAErAWO pic.twitter.com/tQS7gexuew
— حساب المواطن (@citizenaccount) October 20, 2021
الشروط الخاصة
بالإضافة إلى الشروط السابقة، هناك أيضًا شروط خاصة لكل فئة من الفئات المستهدفة من البرنامج، مثل:
- الشروط للأرامل: أن تكون الأرملة هي المستفيد الرئيسي للأسرة، وغير متزوجة مرة أخرى، ويكون عمر الأبناء والبنات أقل من 18 عامًا.
- شروط حساب المواطن للمطلقات: أن تكون المطلقة غير متزوجة مرة أخرى، ويكون عمر الأبناء والبنات أقل من 18 عامًا.
- شروط حساب المواطن للطلاب: أن يكون الطالب مسجلًا في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد السعودية، ويكون عمر الطالب أقل من 24 عامًا.