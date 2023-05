أيهما أفضل.. أبرز مواصفات وسعر جهازي IPad 2022 و OnePlus Pad

تنتشر العديد من الأجهزة اللوحية التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، ولكن ما زالت أجهزة الأيباد اللوحية تتصدر المنافسة دائمًا بمميزاتها ومواصفاتها المتألقة، لذا أعلنت شركة One Plus عن الإصدار الحديث من الأجهزة اللوحية وهوOne plus Pad الذي جاء طرازه شبيهًا بطراز iPad 2022، لذا فيمكن عمل مقارنة شاملة بين جهازي IPad 2022 و OnePlus Pad ليسهُل عليك الاختيار بينهما.

مقارنة بين IPad 2022 و OnePlus Pad

يمكن توضيح أهم الفروق والمتشابهات بين جهازي IPad 2022 وOne Plus Pad فيما يلي:

التصميم:

فنجد أن جهاز One Plus Pad يبلغ سمكه 6.54 مم وخفيف، والشاشة مدعمة بطبقة من الزجاج لحمايتها، كما أن له زوايا دائرية، أما جهاز IPad 2022 الجوانب له مسطحة، وزر ID touch يوجد في الجزء العلوي من الإطار الجهاز.

اللون:

يأتي One plus pad بلون واحد، أما IPad 2022 يتوفر منه 10 ألوان.

الشاشة:

One plus قياسها 11.6 بوصة، دقتها 2000×2800 بكسل، معدل التحديث 144 هرتز، أما IPad فإن مقاس الشاشة 10.9 بوصة، دقتها 1640×2360 بكسل، معدل التحديث 60 هرتز.

المعالج:

معالج One Plus من نوع mediatek dimensity 9000، ويعمل بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ونوع وحدة الرسومات Mali-G710 MC 10، لكنIPad لديه معالجA14 Bionic بتقنية تبلغ 5 نانومتر، ووحدة الرسومات Core graphics-4.

البطارية:

One Plus سعتها 9150 مللي أمبير، وتدعم الشحن اللاسلكي 67 واط، لكن IPad بطاريته 7606 مللي أمبير ويدعم الشحن اللاسلكي 28.6 واط.

الكاميرا:

On plus مزود بكاميرا خلفية في المنتصف بدقة 13 ميجا بكسل وأخرى أمامية بدقة 8، IPad مزود بكاميرا خلفية توجد في يمين الهاتف من الأعلى وبدقة 12 ميجا بكسل والأمامية 12 ميجا بكسل.

الذاكرة:

One plus يتوفر بذاكرة رئيسية 256، 128 وعشوائية 8،12 رام، لكن IPad ذاكرته الرئيسية 64، 256 وعشوائية 4 رام.

السعر

One Plus يكون 479 دولار، IPad يبلغ 449 دولار.