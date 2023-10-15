جمعية إحسان الخيرية، أهم برامجها، وطرق التواصل معها، وكيفية حساب زكاة المال المستحقة

جمعية إحسان هي جمعية وطنية سُعُودية تهدف إلى استخدام البيانات، والذكاء الاصطناعي لتطوير المشاريع والخدمات التنموية، وتعمل على استمرارية المؤسسات الخيرية، والغير ربحية من خلال تقديم حلول تقنية، كما تعمل على بناء منظومة فعالة بواسطة المؤسسات مع كلَا القطاعان الحكومية والخاصة غير الربحية، تعمل أيضًا على زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة العربية السُّعُودية، لذلك جمعية إحسان تهدف إلى تعزيز دور السُّعُودية في النشاطات التنموية والخيرية.

ما هي برامج مؤسسة إحسان الخيرية

تضم جميعة إحسان الخيرية العديد من البرامج الخيرية، من أهم هذه البرامج التالي:

برنامَج التبرع بالدم

تعمل الجمعية على توفير أكياس الدَّم بفصائل مختلفة إغاثة للمرضى، وذلك عن طريق بنوك الدَّم لمجموعة من المراكز والمستشفيات منها:

بنك الدَّم المركزي بعرعر.

بنك الدَّم المركزي بالطائف.

مستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة.

مستشفى الدرعية بالرياض.

مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي في جَدَّة.

وغير ذلك من المراكز والمستشفيات، التي يمكنك الاطلاع عليها عبر موقع جمعية إحسان، كما وضعت شروط للتبرع بالدم.

شروط التبرع بالدم:

المتبرع يتمتع بصحة جيدة وليس لديه أي أمراض. عمر المتبرع لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. وزن المتبرع لا يقل عن 50 كجم. درجة حرارة المتبرع يجب أن تكون 37 درجة مئوية.

برنامَج غراس

تهدف خدمة “غراس” مشاركة الحالات التي تحتاج إلى مساعدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

شارك رابط التبرع عندما تتصفح منصة إحسان، حيث يمكنك مشاركة الحالات بكل سهولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

من خلال ملفك الشخصي يمكنك متابعة إجمالي نِقَاط التبرع للحالات التي قمت بمشاركتها.

في حالة تبرع متبرعين جدد للحالات التي قمت بمشاركتها، تحصل على نِقَاط مكافأة.

برنامَج الزكاة

يوفر لك برنامَج زكاة حساب زكاة المال الخاص بك، كما يوفر لك أيضًا إيصال الزكاة لمستَحِقيها، حيث يمكنك حساب الزكاة بالخطوات التالية:

اختر نوع المال الذي تريد إخراج زكاته، مثال “الذهب”.

أدخل وزن الذهب وعياره.

اضغط احسب.

يظهر لك قيمة الزكاة الخاصة بك بالريال السعودي.

برنامَج هدية

يقدم برنامَج هدية أجمل وأفضل الطرق لإيصال التبرعات دون تسبب أي حرج للفقراء، حيث يقدم التبرعات كهدية للأهل والأصحاب، في مناسبات مختلفة، ويتم ذلك من خلال المنصة بالخطوات التالية:

تقوم بتحديد نوع الهدية.

وتحدد صورة بطاقة الإهداء.

تختار لون بطاقة الإهداء.

تحدد مجال التبرع.

تكتب بعض البيانات الخاصة بالمُهْدى إليه.

تكتب اسم المرسل.

اضغط معاينة الإهداء.

وتمتاز أيضا جمعية إحسان الخيرية بالعديد من البرامج الخيرية منها برامج “الأضاحي، الحملات، التبرع الدوري، التبرع بالرسائل”، حيث يمكنك زيارة منصة الجمعية للاطّلاع على تفاصيل باقي البرامج.

التواصل مع منصة إحسان الخيرية

يمكنك التواصل مع منصة إحسان الخيرية بالعديد من الطرق منها:

الاتصال المباشر من خلال مركز اتصال جمعية إحسان الخيرية وهو: 8001247000.

أو من خلال منصة إحسان على ألإنترنت.