جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي” الخاصة بالأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني
أعلنت قناة عين التعليمية عن جداول الحصص الدراسية اليومية الخاصة بالأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية عن طريق قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية، ولمزيد من التفاصيل تابعنا.
وزارة التعليم السعودية
أشارت قنوات عين إلى أن استعراض جدول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية مرة أخرى على مدار اليوم عبر تردد 12437 على عرب سات كما يُمكن لجميع الطلاب متابعة الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/xBSKnfo0nI
— قنوات عين (@iEN_tv) November 25, 2023
تردد قناة عين على عرب سات
إليكم التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي العرب سات، وهو:
- التردد: 12437.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5\6.