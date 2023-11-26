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جداول الحصص الدراسية اليومية عبر “عين” و”مدرستي” الخاصة بالأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

لبنى محمد

أعلنت قناة عين التعليمية عن جداول الحصص الدراسية اليومية الخاصة بالأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية عن طريق قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية، ولمزيد من التفاصيل تابعنا.

جداول الحصص الدراسية اليومية عبر "عين" و"مدرستي" الخاصة بالأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

جداول الحصص الدراسية اليومية عبر "عين" و"مدرستي" الخاصة بالأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

وزارة التعليم السعودية

أشارت قنوات عين إلى أن استعراض جدول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية مرة أخرى على مدار اليوم عبر تردد 12437 على عرب سات كما يُمكن لجميع الطلاب متابعة الحصص الدراسية اليومية عبر حساب قنوات “عين” و”مدرستي” على موقع يوتيوب.

تردد قناة عين على عرب سات

إليكم التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي العرب سات، وهو:

  • التردد: 12437.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5\6.
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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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