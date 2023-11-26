أعلنت قناة عين التعليمية عن جداول الحصص الدراسية اليومية الخاصة بالأسبوع الأول للفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية عن طريق قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية، ولمزيد من التفاصيل تابعنا.

جداول الحصص الدراسية اليومية عبر "عين" و"مدرستي" الخاصة بالأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني