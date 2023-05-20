جامعات تقدم منح دراسية مجانية في السعودية.. والمعدل المطلوب للحصول عليها

تُعتبر الجامعات السعودية واحدة من ضمن أفضل الجامعات التي تُقدم منح دراسية مجانية لكافة الطلاب ولكن بشروط مُعينة ومعدل مُحدد من قبل الجهات المسؤولة عن ذلك الأمر، حيث يبحث الكثيرين حول الجامعات التي تُقدمها لكي يتمكنون من التسجيل والتقديم لكي يستكملون دراستهم على أكمل وجه.

الجامعات السعودية

توجد العديد من الجامعات السعودية التي تُتيح المنح المجانية الممولة بالكامل للطلاب السعوديين وغير السعوديين الباحثين عن جامعات مجانية عالية الكفاءة التعليمية والتي تمنح الباحثين مميزات كثيرة من خلال توفير الدراسة في العديد من التخصصات العلمية مع كوادر تعليمية متميزة، ومن أبرز تلك الجامعات التي تُقدم منح ما يلي:

منح جامعة الملك عبد العزيز.

منح جامعة الأميرة نورة لغير السعوديين.

منح جامعة طيبة.

منح جامعة تبوك السعودية.

جامعة سليمان الراجحي.

جامعة فيصل وجامعة الملك عبد الله.

كيف احصل على منحة دراسية مجانية في السعودية

توجد العديد من الشروط التي تمكن الطلاب السعوديين وغير السعوديين منها أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة، وأن تنطبق عليه كافة شروط القبول بالجامعات، كما يُمكن للطلاب السعوديين طلب منحة دراسية مجانية من الديوان الملكي باتباع خطوات بسيطة تبدأ بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي وطلب المنحة الدراسية وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

منح دراسية في السعودية لغير السعوديين 2023

المنح الدراسية الخارجية وهي المنح التي تقدم للطلاب الغير السعوديين والراغبين في الدراسة في جامعات مجانية في السعودية والتي تقدم منح ممولة وهي منح للطلاب الغير سعوديين في مختلف التخصصات ويُمكنهم التقديم من خلال بوابة المنح التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودية.

ما هو المعدل المطلوب للحصول على منحة؟

لكي يكون الطالب مؤهل للحصول على المنحة المجانية الممولة بالكامل، كشفت وزارة التعليم السعودية أنه يتم قبول الطلاب الدوليين الذين يفوق معدل الأكاديمي الخاص بهم 75% وغير ذلك لا يكون الطالب مؤهل للمنحة، كما تتيح منح مُمولة بنسبة تبدأ من 10% إلى 100% من الرسوم حسب معدل الثانوية العامة للطالب.

هل توجد منح دراسية في السعودية؟

نعم توجد منح مُمولة بالكامل ومنها منحة جامعة الملك فهد 2023 وهي منحة دراسية مجانية للطلاب الغير سعوديين، حيث تفتح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أبوابها للطلاب المتميزين والمتفوقين من حملة الماجستير من جميع الدول حول العالم وتقدم لهم منحة دراسية مُمولة بالكامل بالسعودية.