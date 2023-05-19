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“جائزة ال100000 دولار”.. موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك من جميع الدول

هالة خالد السيد

حققت مسابقة الحلم نجاح باهر على مدار سنوات؛ حيث يحقق البرنامج حلم الملايين من مختلف الدول من خلال تقديم جوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ويتم السحب بشكل عشوائي من أسماء المشتركين في المسابقة، وبالنسبة للجائزة الشهرية فهي 100 ألف دولار أمريكي ويفوز بها أحد المشتركين في اليوم الخميس الأخير من كل شهر ميلادي، فما موعد السحب القادم هذا الشهر وما طريقة الاشتراك؟ تعرف على الإجابة في هذا المقال.

موعد السحب القادم مسابقة الحلم 2023

موعد سحب مسابقة الحلم لشهر مايو

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“اربح المليون” كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2023 وأرقام Dream لجميع الدول العربية وموعد السحب الكبير 

يستمر برنامج مسابقة الحلم المُذاع على قناة MBC مصر في تقديم الجوائز للفائزين على مدار العام؛ حيث يتم تخصيص سحب أسبوعي قيمته 5000 دولار أمريكي، أما السحب الشهري فيكون في يوم الخميس الأخير، وقد أعلنت إدارة البرنامج أن السحب لهذا الشهر سيكون يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023.

ويمكن الدخول في السحب الشهري وسحب المليون دولار بعد مرة واحدة من الاشتراك والإجابة على أحد الأسئلة المطروحة من البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية أو الاشتراك عبر تطبيق الحلم.

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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكن الدخول في السحب من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الاشتراك من بلدك، وتوضح الصور التالية أرقام الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم من جميع الدول:

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

وللاشتراك في السحب الشهري القادم اتبع الخطوات التالية:

  • أرسل رسالة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve على رقم التواصل من بلدك.
  • أجب على السؤال الموجه له وتكفي إجابة صحيحة للاشتراك.
  • سوف تصلك رسالة بأنك مشترك في السحب.
  • كما يمكن الاشتراك من خلال تطبيق الحلم بعد تحميله من هنا.
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هالة خالد السيد

هالة خالد
خريجة كلية التربية جامعة طنطا
مهتمة بتغطية الأخبار السعودية والتدوين في المجال التقني والرياضي

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