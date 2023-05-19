“جائزة ال100000 دولار”.. موعد السحب القادم في مسابقة الحلم 2023 وأرقام الاشتراك من جميع الدول

حققت مسابقة الحلم نجاح باهر على مدار سنوات؛ حيث يحقق البرنامج حلم الملايين من مختلف الدول من خلال تقديم جوائز نقدية تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، ويتم السحب بشكل عشوائي من أسماء المشتركين في المسابقة، وبالنسبة للجائزة الشهرية فهي 100 ألف دولار أمريكي ويفوز بها أحد المشتركين في اليوم الخميس الأخير من كل شهر ميلادي، فما موعد السحب القادم هذا الشهر وما طريقة الاشتراك؟ تعرف على الإجابة في هذا المقال.

موعد سحب مسابقة الحلم لشهر مايو

يستمر برنامج مسابقة الحلم المُذاع على قناة MBC مصر في تقديم الجوائز للفائزين على مدار العام؛ حيث يتم تخصيص سحب أسبوعي قيمته 5000 دولار أمريكي، أما السحب الشهري فيكون في يوم الخميس الأخير، وقد أعلنت إدارة البرنامج أن السحب لهذا الشهر سيكون يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023.

اسبوع واحد فقط يفصلك عن فرصة الفوز بسحب ال 100,000$

إجابة صحيحة بالسحب الشهري بقيمة 100,000$ والجائزة الكبرى بقيمة مليون دولار !

اسرع واشترك الآن قبل أن تضيع الفرصة !https://t.co/zbYOTtPeFa #mbcdream #حلم #المليون_صار_مليونين pic.twitter.com/ApUcVtZDZv — الحلم (@Dream_MBC) May 18, 2023

ويمكن الدخول في السحب الشهري وسحب المليون دولار بعد مرة واحدة من الاشتراك والإجابة على أحد الأسئلة المطروحة من البرنامج من خلال إرسال رسالة نصية أو الاشتراك عبر تطبيق الحلم.

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طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2023

يمكن الدخول في السحب من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الاشتراك من بلدك، وتوضح الصور التالية أرقام الاشتراك في برنامج مسابقة الحلم من جميع الدول:

وللاشتراك في السحب الشهري القادم اتبع الخطوات التالية: