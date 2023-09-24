التعليم السودانية .. إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2023 برقم الجلوس “اليوم”

أعلن الدكتور “كمال عوض” اكتمال جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لإعلان واعتماد نتيجة امتحانات شهادة الأساس “الصف الثامن” في ولاية الجزيرة السودانية، وبالفعل قامت المديرية العامة للتربية والتعليم بولاية الجزيرة اليوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023 بعقد مؤتمر صحفي موسع لإعلان واعتماد نتيجة شهادة الأساس السودانية للعام الدراسي 2023، وقد أكد المسئولون بمديرية التربية والتعليم في ولاية الجزيرة أن المديرية استطاعت الانتهاء من جميع أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات الخاصة بامتحانات الصف الثامن بولاية الجزيرة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن وتردي الأوضاع الأمنية في السودان.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

امتحانات الصف الثامن 2023

أكد الدكتور “كمال عوض” وزير التربية والتعليم في السودان أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات شهادة الأساس بولاية الجزيرة للعام الدراسي 2023 قد بلغ 105 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى 13 ألف طالب وطالبة من ولاية الخرطوم وباقي الولايات الأخرى المتأثرة بالحرب في السودان، وكذلك ما يقرب من 6692 تلميذاً وتلميذة من مدارس الجاليات والصداقة السودانية بدول المهجر، جدير بالذكر أن جميع أعمال الكنترولات قد تمت تحت حماية أمنية مشددة من قبل قوات الأمن السودانية، كما أكد المسئولون أن نسبة النجاح في هذا العام الدراسي لطلاب الصف الثامن مرتفعة عن الأعوام السابقة رغم التحديات الصعبة التي واجهت التلاميذ خلال العام الدراسي المنصرم.

نتيجة إمتحانات المرحلة الإبتدائية

هناك مجموعة من الخطوات يجب على التلاميذ اتباعها ليتم الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية الجزيرة 2023، وهذه الخطوات هي: