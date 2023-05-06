توضيح هام من حساب المواطن حول اتباع هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

أعلن برنامج حساب المواطن، عن إجراء يجب اتباعه بشأن الحصول على العوائد المالية من العقارات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيف احسب حساب المواطن

من أجل القيام بحساب قيمة دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودي ومع نزول الدفعة 66 شهر مايو عليك اتباع الخطوات الأتية:-

في البداية تقوم بالذهاب إلى حساب المواطن.

ثم يتم الضغط مباشرة على “الحاسبة التقديرية”.

بعدها يتم تحديد حالة المواطن.ز

الضغط مباشرة على أيقون “احسب”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالدفعة المالية.

و في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الافصاح عنها في حسابك واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك وكتابة مصدر الدخل (عوائد عقارية )، و سيتم احتسابها ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وفي حال انطبقت عليك شروط الاهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم ، — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 5, 2023

إجراءات الحصول على عوائد مالية وعقارية

كشفت خدمة المستفيدين بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الحصول على العوائد المالية من العقارات أو غير ذلك وهي تتمثل في الأتي:-