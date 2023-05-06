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توضيح هام من حساب المواطن حول اتباع هذا الإجراء عند الحصول على عوائد مالية من عقارات

مصطفى شاهين

أعلن برنامج حساب المواطن، عن إجراء يجب اتباعه بشأن الحصول على العوائد المالية من العقارات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

حاسبة حساب المواطن

كيف احسب حساب المواطن

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حساب المواطن يُعلن رسميًا موعد صرف دفعة مايو

من أجل القيام بحساب قيمة دعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودي ومع نزول الدفعة 66 شهر مايو عليك اتباع الخطوات الأتية:-

حساب المواطن حاسبة

  • ثم يتم الضغط مباشرة على “الحاسبة التقديرية”.
  • بعدها يتم تحديد حالة المواطن.ز
  • الضغط مباشرة على أيقون “احسب”.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالدفعة المالية.

إجراءات الحصول على عوائد مالية وعقارية

كشفت خدمة المستفيدين بعض الإجراءات التي يجب اتباعها عند الحصول على العوائد المالية من العقارات أو غير ذلك وهي تتمثل في الأتي:-

  • يجب الإفصاح عنها في الحساب الشخصي للمستفيد.
  • تحديد نوع ومصدر الدخل.
  • إدخال مصدر الدخل التي تتمثل في العوائد العقارية.
  • بعدها يتم احتساب الدعم ضمن مجموع الدخل.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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