توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تجديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين خارج المملكة إلكترونيًا

أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين خلال وجودهم خارج المملكة العربية السعودية إلكترونياً، حيث تسعي الحكومة السعودية لتوفير كافة سبل الراحة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة وتطوير جميع الخدمات وفقاً لرؤية 2023، ومن خلال موقعنا سنوضح كيفية إمكانية تجديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين دون وجودهم داخل المملكة.

تجديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين

حيث أوضحت هيئة الجوازات بالمملكة العربية السعودية لأحد المتابعين عبر الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” والذي سأل: «هل يمكنني تجديد إقامتي والتابع موجود خارج السعودية وتمديد الخروج والعودة والتابع خارج السعودية».

وقامت إدارة الجوازات بالرد قائلة: «يمكن تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين وهم خارج المملكة إلكترونيًا، ولكن يجب سداد الرسوم أولًا عبر نظام سداد عبر منصة أبشر أو مقيم صاحب العمل» وشكرا لتواصل معنا.

شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة

يجب أن تكون الإقامة سارية.

سداد الرسوم.

كما أن التأشيرة يجب أن تكون سارية المفعول.

رخصة العمل تكون سارية الصلاحية.

كيفية التمديد



يمكنك الآن تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصر أبشر أفراد.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

بعد ذلك سيتلقى الشخص رسالة نصية عبر الهاتف المحمول المسجل عبر منصة أبشر، عليك كتابته في المربع الخاص به على الموقع.

ثم الانتقال إلى صفحة “أفراد الأسرة غير السعوديين والمكفولين”.

اضغط موافق على مربع “قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها”.

التأكد من البيانات التي قمت بإدخالها، ثم تحديد مدة التمديد.

اختار “تمديد التأشيرة”.

اضغط على أيقونة “تأكيد”.

سوف تصلك رسالة عبر الهاتف بتمديد التأشيرة بنجاح.

فترة السماح بعد انتهاء تأشيرة