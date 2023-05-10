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توضيح هام من التأمينات الاجتماعية حول الاستفادة من نظام تبادل المنافع

مصطفى شاهين

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن الاستفادة من نظام تبادل المنافع متاحة لجميع المشتركين في نظام التأمينات ولديهم فترة اشتراك، مضيفة أنه يجب ضم الفترة السابقة بنظام التقاعد سواء المدني أو العسكري، وهم لهم الحق في إضافة هذه الفترة إلى اشتراكهم الحالي.

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شروط صرف معاشات التقاعد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط للحصول على معاشات التقاعد الذي جاءت على النحو التالي:-

  • يجب أن يبلغ المشترك سن الستين عامًا.
  • لابد من التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع لنظام التأمينات.
  • يجب وأن يكون لديه فترة اشتراك في النظام بما لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا مع إضافة الفتة الاعتبارية أو المكملة لتصل إلى 120 شهرًا.

المستحقين لراتب المتوفي في التأمينات الاجتماعية السعودية

هناك بعض الفئات الذي لهم حق الحصول على راتب المتوفي وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية وهم كتالي:-

  • يحق للزوج والزوجة الحصول على المعاش.
  • كذلك الأم والأب لهم حق الحصول على المعاش.
  • جميع الأبناء من الجنسين وكذلك أبناء الأبناء.
  • الأخ والأخت وكذلك الجد والجدة لها الحق الحصول على المعاش.
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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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