توضيح هام من التأمينات الاجتماعية حول الاستفادة من نظام تبادل المنافع

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن الاستفادة من نظام تبادل المنافع متاحة لجميع المشتركين في نظام التأمينات ولديهم فترة اشتراك، مضيفة أنه يجب ضم الفترة السابقة بنظام التقاعد سواء المدني أو العسكري، وهم لهم الحق في إضافة هذه الفترة إلى اشتراكهم الحالي.

شروط صرف معاشات التقاعد

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الشروط للحصول على معاشات التقاعد الذي جاءت على النحو التالي:-

يجب أن يبلغ المشترك سن الستين عامًا.

لابد من التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع لنظام التأمينات.

يجب وأن يكون لديه فترة اشتراك في النظام بما لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا مع إضافة الفتة الاعتبارية أو المكملة لتصل إلى 120 شهرًا.

التأمينات الاجتماعية: يستفيد من نظام تبادل المنافع كل مشترك خاضع لنظام التأمينات، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 10, 2023

المستحقين لراتب المتوفي في التأمينات الاجتماعية السعودية

هناك بعض الفئات الذي لهم حق الحصول على راتب المتوفي وفقًا لنظام التأمينات الاجتماعية وهم كتالي:-