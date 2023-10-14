توضيح عاجل من حساب المواطن بشأن دفعة شهر أكتوبر 2023

استقبل برنامج حساب المواطن، استفسارًا من أحد المستفيدين يُفيد فيه قائلاً ” دفعت شهر 10 ما نزلت وحالة الدفعة “لا يوجد”، ولا يوجد اعتراض وجميع التابعين في البرنامج مؤهلين”.

شعار برنامج حساب المواطن- المصدر: تويتر

ليرد برنامج حساب المواطن قائلاً “بأن حالة الدفعة “لا يوجد” تُعني بأن إجمالي دخل المستفيد وكذلك التابعين في “حال وجود تابعين” قد تجاوز الحد المانع للحصول على الدعم”.

وأشار البرنامج إلى أن قيمة الدعم تختلف من أسرة إلى أخرى وفقًا لعدد وحجم الدخل الشهري المتحصل عليه.

دفعة شهر 10 مانزلت وحالتها بالموقع ( لايوجد ) ولا يوجد اعتراض وجميع التابعين مؤهلين — محمد #خدمات_الكترونية (@mohmmad9233) October 13, 2023



وفي نفس السياق، فإن برنامج حساب المواطن، أكد عن أن دفعة شهر نوفمبر المقبل ستأتي بقيمة الدعم الإضافي الذي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، لتستمر إلى شهر ديسمبر 2023.