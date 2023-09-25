خدمات

توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

محمود سليم

أعلنت شركة الإسكان الوطنية السعودية، اليوم الأحد، عن تقديم 30 ألف وحدة سكنية مجانية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.

- صورة 7 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

وحدة سكنية بالمجان-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودوية واس

قد يهمك:

الإجراءات اللازمة لمن لم يحصل على دعم برنامج “سكني” بعد مرور ثلاثة أيام

تنويه جديد بخصوص الدعم السكني وذلك بعد مرور ثلاث أيام من بدء الإيداع

توزيع الوحدات السكنية

وأوضحت الشركة أن الوحدات السكنية موزعة على 11 منطقة في مختلف أنحاء المملكة، وهي الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، وينبع، والمدينة المنورة.

- صورة 1 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

كيفية التقديم على الوحدات السكنية

وأوضحت الشركة أن التقديم على الوحدات السكنية المجانية يتم من خلال منصة سكني الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

- صورة 2 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

– إدخال رقم الهوية الوطنية.

- صورة 3 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

-إدخال رقم البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- صورة 4 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

- صورة 5 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

– انتظار الرد على الطلب.

شروط الحصول على الدعم السكني

يشترط للحصول على الدعم السكني من الشركة الوطنية للإسكان استيفاء الشروط التالية:
• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.
• عدم امتلاك المتقدم لمسكن خاص.
• عدم الاستفادة من دعم سكني سابق.
• الإقامة في المملكة العربية السعودية.

- صورة 6 - توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم
الهدف من المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

Avatar of محمود سليم
محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات