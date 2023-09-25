توزيع 30 ألف وحدة سكنية بالمجان بمناسبة اليوم الوطني السعودي..كيفية التقديم

أعلنت شركة الإسكان الوطنية السعودية، اليوم الأحد، عن تقديم 30 ألف وحدة سكنية مجانية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93.

وحدة سكنية بالمجان-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودوية واس

توزيع الوحدات السكنية

وأوضحت الشركة أن الوحدات السكنية موزعة على 11 منطقة في مختلف أنحاء المملكة، وهي الرياض، جدة، مكة المكرمة، الأحساء، الدمام، القطيف، الخبر، خميس مشيط، الطائف، وينبع، والمدينة المنورة.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية

وأوضحت الشركة أن التقديم على الوحدات السكنية المجانية يتم من خلال منصة سكني الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

– إدخال رقم الهوية الوطنية.

-إدخال رقم البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

– انتظار الرد على الطلب.

شروط الحصول على الدعم السكني

يشترط للحصول على الدعم السكني من الشركة الوطنية للإسكان استيفاء الشروط التالية:

• أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

• عدم امتلاك المتقدم لمسكن خاص.

• عدم الاستفادة من دعم سكني سابق.

• الإقامة في المملكة العربية السعودية.



الهدف من المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى توفير المسكن المناسب للمواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.