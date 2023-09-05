“تنويه رسمي” التربية العراقية تعلن إعادة فتح رابط تسجيل استمارة تعينات عقود الوزارة 2023

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أيلول في بيان رسمي صادر عنها أن عدد المتقدمين للتسجيل في عقود وزارة التربية العراقية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية بلغ حتى اليوم ما يقرب من مليون متقدم في سبعة أيام فقط، وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت في وقت سابق غلق رابط التسجيل الخاص بالاستمارة الإلكترونية لعقود وزارة التربية العراقية خلال الأيام الماضية، ولكن قامت الوزارة بإصدار تنويه رسمي هام وعاجل لجميع الراغبين في التسجيل بعقود وزارة التربية العراقية للعام الدراسي 2023-2024، وقد تناول هذا التنوية إعادة فتح رابط التسجيل مرة أخرى أمام جميع الراغبين في التسجيل الإلكتروني في عقود وزارة التربية العراقية.

المصدر وزارة التربية العراقية

وظائف وزارة التربية

هذا وكانت وزارة التربية العراقية قد أعلنت رسميا عن حاجتها لشغل ما يقرب من 50 ألف وظيفة بوزارة التربية العراقية في العديد من المحافظات العراقية، وقد قامت الوزارة بالإعلان عن المحافظات التي سوف تتوفر بها هذه الوظائف لسد العجز الصارخ بالمدارس الكائنة بها، وهذه المحافظات هي” الكرخ١ ، الكرخ٢ ، الكرخ٣ ، الرصافة١ ، الرصافة٢ ، الرصافة٣ ، كربلاء المقدسة ، النجف الأشرف ، المثنى ، ذي قار ، ميسان ، صلاح الدين ، نينوي”، حيث يوجد عجز كبير في مدارس هذه المحافظات في جميع التخصصات في كافة المراحل التعليمية.

موعد التقديم الجديد

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان والتنويه عن فتح رابط تسجيل استمارة عقود وزارة التربية العراقية مرة أخرى ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 10 أيلول 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 15 أيلول، وذلك بسبب تزامن فترة التقديم في بعض المحافظات مع الزيارة الأربعينية الخاصة بالإمام الحسين، وذلك سيتم إعادة فتح الرابط بعد انتهاء فترة العطلة الرسمية.

خطوات التقديم في عقود وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع الراغبين في التقديم بمسابقة وزارة التربية العراقية اتباع الخطوات التالية :-