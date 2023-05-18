تنبيه جديد من حساب المواطن بشأن العقارات المؤجرة

أعلنت صفحة خدمة المستفيدين الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والتابعة لبرنامج حساب المواطن أنه لا يجب الإفصاح عن عقد الإيجار بعد عملية التجديد، وناشدت خدمة المستفيدين بالتحقق من البيانات الموجودة بشكل دوري حتى تتم عملية الاستحقاق بصورة سلسلة.

استفسار أحد المواطنين عن العقارات المؤجرة

استفسر أحد المواطنين على الصفحة الرسمية لخدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن الإجراءات الخاصة بالعقارات المؤجرة، حيث قال المواطن: “أنا مؤجر صاحب عمارة ولدي عقد تم فسخه مع المستأجر وتم إبرام عقد جديد مع نفس المستأجر ، فهل يجب إحاطة حساب المواطن بذلك ، وإذا كان نعم فما الإجراء اللازم لذلك”.

وجاء رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن قاطعاً، حيث قالت: “لا يلزم ذلك ، ويتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، نسعد بخدمتك”.

ويقدم حساب المواطن خدمة الرد على الاستفسارات الخاصة بالمواطنين عن طريق صفحة خدمة المستفيدين الموجودة على موقع التواصل تويتر وترد على كل الاستفسارات وتوضح كل الأمور المستعصية.