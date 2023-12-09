“تم الطرح”.. خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

تمكن نادي الهلال من التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نادي الحزم بثلاثية نظيفة، أما نادي التعاون فقد استطاع الوصول إلى هذه المرحلة بعد تغلبه على نادي الوحدة في مباراة دور الـ16 بهدفين بدون رد، وسوف يلتقي كلا من الهلال والتعاون في إحدى مباريات ربع نهائي الكأس يوم الاثنين المقبل، تعرف فيما يلي على خطوات حجز التذاكر.

حجز تذاكر مباراة الهلال والتعاون

موعد مباراة الهلال والتعاون

يلتقي نادي الهلال بالتعاون في أول أيام منافسات دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين في ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، وذلك يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت السعودية والخامسة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

⬅️ المباراة القادمة

🗓 الأثنين 11 ديسمبر

🏆 كأس الملك – ربع النهائي

👕 🔵 الهلال × التعاون 🟡

⏱ 5:45 مساءً

📺 SSC HD1

🎙️ فارس عوض

🏟️ ملعب الملز

💙 بالتوفيق لكبير آسيا pic.twitter.com/U0UmoMSYmv — أخبار الهلال (@hilalstuff) December 8, 2023

وسوف تُنقل المباراة عبر قنوات “SSC” الحاصلة على حق نقل جميع مباريات الدوري السعودي ومناقشات كأس خادم الحرمين الشريفين، كما يمكن متابعة هذا اللقاء عن طريق تطبيق شاهد VIP.

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كيفية حجز تذاكر المباراة

أعلن نادي الهلال عن طرح تذاكر المباراة اليوم السبت الساعة الرابعة مساءًا، ويمكن حجزها باتباع الخطوات التالية:

🎟️ تطرح اليوم عند 4:00 مساءً تذاكر مواجهة الهلال والتعاون في ربع نهائي كأس الملك على ملعب الملز 🏟️ pic.twitter.com/HGnC6SZZB3 — أخبار الهلال (@hilalstuff) December 9, 2023

أولاً تحميل تطبيق بلو ستور للايفون أو الأندرويد.

تسجيل الدخول بعد إنشاء حساب جديد.

سوف تظهر أمامك المباريات اختر مباراة الهلال والتعاون.

اضغط على “احجز الآن”.

حدد مكان التواجد في ملعب المباراة وفئة التذكرة وكذلك عدد التذاكر التي ترغب في الحصول عليها والحد الأقصى هو 5 تذاكر.