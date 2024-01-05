تكلفة تجديد رخصة سيارة ملاكي في مصر لعام 2024

تختلف تكلفة تجديد رخصة سيارة ملاكي في مصر حسب السعة اللترية للسيارة، ومدة الترخيص، حيث تبدأ من 225 جنيهًا للسيارة ذات السعة اللترية من 1030 إلى 1330 سي سي، وتصل إلى 2.5% من قيمة السيارة للسيارة ذات السعة اللترية أكثر من 2030 سي سي.

تشمل تكلفة تجديد رخصة السيارة الملاكي عدة رسوم، منها:

رسوم تجديد رخصة السيارة للسنة الواحدة

رسم الضريبة السنوية: 750 جنيهًا للسيارة الملاكي.

طفاية الحريق: 450 جنيهًا.

رسوم تركيب ملصق إلكتروني واللوحات المعدنية: 250 جنيهًا.

رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي: 60 إلى 350 جنيهًا حسب السعة اللترية للسيارة.

شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس: 250 جنيهًا.

رسم بوليصة التأمين الإجباري: 300 جنيه لمدة سنة.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة سيارة ملاكي:

صورة من البطاقة الشخصية لمالك السيارة مع إطلاع الموظف على الأصل.

يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة محو الأمية على الأقل.

شراء نموذج طلب تجديد رخصة السيارة.

شراء الملف تجديد رخصة السيارة حسب مدة الترخيص.

سداد الضرائب ولانتهاء من تسديد كافة الرسوم المقررة على السيارة.

استخراج شهادة الذمة المالية للسيارة للتأكد من عدم وجود مخالفات.

دفع قيمة التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية للحوادث السيارة.

شراء مثلث عاكس وحقيبة للإسعافات وطفاية الحريق للسيارة.

تحقيق شروط الأمن والمتانة في السيارة.

تجديد رخصة السيارة أون لاين علي الإنترنت

يمكن تجديد رخصة السيارة أون لاين في مصر من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك أو قم بإنشاء حساب جديد على بوابة مصر الرقيمة اختار «خدمات المرور» ثم اختار «مركباتي». ادخل رقم اللوحة المعدنية للسيارة وأرقام شاسيه السيارة. اختر «استعلام» سوف ستظهر لك بيانات السيارة، بما في ذلك تاريخ انتهاء صلاحية الرخصة. الضغط على كلمة «تجديد». ادخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك اسمك ورقم هاتفك وعنوانك. ادخل بيانات التأمين، بما في ذلك رقم وثيقة التأمين وتاريخ انتهاء صلاحيتها. ادخل بيانات الفحص الفني، بما في ذلك رقم شهادة الفحص الفني وتاريخ انتهاء صلاحيته، ثم ادفع الرسوم عبر الإنترنت. انتظر تأكيدًا من إدارة المرور. ستتلقى رسالة نصية قصيرة برمز التفعيل, أدخل هذا الرمز في بوابة مصر الرقمية لإكمال عملية التجديد. استلام الرخصة الجديدة الخاصة بك في بعد 10 أيام عمل.

حدد قانون المرور مدة شهر فترة سماح لتجديد صاحب السيارة رخصتها، وفي حالة التأخير فترة السماح تُطبق عليه الغرامة المالية التي تصل إلى 1000 جنيه، وسحب رخصة السيارة.