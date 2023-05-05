تكافل لرعاية الطلاب السعوديين .. الرابط المباشر لتقديم “المعونات المالية” والكسوة والتغذية والتسجيل بالموقع

وفرت “تكافل” كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب والطالبات السعوديين، ونحن نوفر لكم الرابط المباشر لها، كما وفرت لكم أيضا الكسوة والإعانات المالية والتغذية، ونحن نوفر لكم الشرح الكافي والوافي لكل هذه الأمور، وعليكم التنفيذ والتواصل، لتعم الإفادة والخير على الجميع وللجميع.

رابط منصة ومؤسسة تكافل

نوفر لكم الرابط الرسمي والأساسي الأصلي للمؤسسة حتى يتم التواصل معها بسهولة ويسر، وهناك عند الدخول ستجدون كافة الخدمات المتوفرة بالشرح والتفصيل، وبكل سهولة برقم الهوية تستطيعون التسجيل بالمنصة، وبعد التسجيل توفر لكم المنصة، كافة سبل الدعم والراحة، من أجل النهوض بالعملية التعليمية واستمرارية كافة أشكال الدعم من مختلف النواحي.

ما تقدمه منصة تكافل من خدمات

إعانات مالية

إعانات للكسوة

إعانات للتغذية

واليكم إحصائية بما تم تقديمه من دعم، وتعتبر الإعانة المالية هي أكبر مشاريع المؤسسة وتخصص لها المبالغ الكافية سنوياً، وذلك لتحقيق أهداف “تكافل” التي تسعى إليها دوما وأبدا، وهي كلها تصب في مصلحة الطالب والطالبة، والعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

669 مدرسة.

50 ألف وجبة يومياً.

9 مليون وجبة سنويا.

وذلك للعمل على خفض التهرب المدرسي.

والعمل على التغذية الصحيحة للطالب.

16 منطقة ومدينة.

135،638 كسوة.

13 ألف جهاز لوحي.

2،500 جهاز حاسب محمول ومتابعة.

20 ألف جهاز لوحي بمحتوي تعليمي.

270 ألف طالب وطالبة.

20 ألف مدرسة.

77 ألف متطوع ومتطوعة.

أهداف تكافل الأساسية

كل هذه المساعدات تهدف للنهوض بالعملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم والراحة للطلاب والطالبات، ورعايتهم رعاية كاملة، من مختلف الاتجاهات، حتى تحس المؤسسة أنها ساهمت بشكل فاعل في دعم التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال الرؤية المتكاملة لسمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” المتكاملة، كانت مؤسسة تكافل.