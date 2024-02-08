“تقنيات الأمان”.. كيفية حماية حسابك على فيسبوك من السرقة واستعادته

أصبح فيسبوك من المنصات الاجتماعية المهمة التي لا غنى عنها حول العالم، وعندما تواجه مشكلة في الوصول إلى حسابك على فيسبوك، يصبح استرجاعه أمرًا ضروريًا، سواء إذا نسيت كلمة المرور أو واجهت مشاكل تقنية، ويقدم فيسبوك عدة خيارات لاستعادة حسابك، وفي هذا المقال، سنستعرض بعض الخطوات الأساسية والنصائح التي يمكن أن تساعدك في استرجاع حسابك بأمان وفعالية.

خطوات استرجاع حساب فيسبوك مخترق

ويقدم موقع نجوم مصرية في السطور التالية خطوات استرجاع حساب فيسبوك المخترق، وجاءت كما يلي:

1- تغيير كلمة المرور:

يجب عليك البدء بتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك على الفيسبوك، ويمكنك فعل ذلك عن طريق النقر على “نسيت كلمة المرور” في صفحة تسجيل الدخول واتباع الإرشادات لإعادة تعيين كلمة المرور.

2- التحقق من البريد الإلكتروني المرتبط:

قد يكون المخترق أجرى تغيير بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك، في هذه الحالة، يجب عليك التواصل مع دعم فيسبوك وتزويدهم بمعلوماتك الشخصية والحسابية لإثبات هويتك واستعادة الوصول إلى حسابك.

3- التحقق من الهوية:

قد يطلب منك فيسبوك تقديم وثائق تثبت هويتك للتحقق من صحة المطالبة بالحساب، ويمكن أن تشمل هذه الوثائق جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية، ويجب عليك إرسال هذه الوثائق والانتظار حتى يقوم فيسبوك بمراجعتها واستعادة حسابك.

طريقة استرجاع حساب فيسبوك معطل

ونرصد لكم في السطور التالية خطوات استرجاع حساب فيسبوك معطل، وجاءت كالتالي:

1- قراءة سياسة الاستخدام:

يجب عليك قراءة سياسة الاستخدام الخاصة بفيسبوك للتحقق من أي سبب قد يكون تسبب في تعطيل حسابك، وقد يكون السبب هو نشاط مشبوه أو مخالفة لسياسة فيسبوك.

2- تقديم طلب الاستئناف:

بعد قراءة سياسة الاستخدام، يمكنك تقديم طلب استئناف لفيسبوك لاستعادة حسابك، ويمكنك العثور على نموذج الاستئناف في الصفحة المساعدة الخاصة بفيسبوك وملء المعلومات المطلوبة، وقد يطلب منك تقديم وثائق تثبت هويتك أيضًا.

3- مراجعة الرسائل من فيسبوك: