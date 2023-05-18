تقسيط ايفون ١٢”iPhone 12″ من نون السعودية بدون فوائد وخصم ٩٥٠ ريال سعودي

آيفون١٢ هو واحد من أقوى الهواتف الخاصة بشركة آبل “Apple” التي قامت بتصنيعها في الحُقبة الأخيرة، ونستطيع الحصول آيفون ١٢بالتقسيط وذلك من متجر نون السعودية دون أي فوائد، وأيضاً خصم قد يصل إلى حوالي ٩٥٠ ريالاً سعودياً، والهاتف يدعم تشغيل أحدث وأقوى شبكة للاتصالتصال في الوطن العربي وهي شبكة الـ 5G الجيل الخامس، وتقدم شرطة نون هذا الهاتف عن طريق شركة تمارا التقنية، أو عبر شركة tabby وذلك بالتقسيط على مدة قدرها ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، ويحتوي هاتف iPhone 12 على العديد من المواصفات الجبارة من حيث جودة الخامات أو الدقة في التصنيع، وسوف نتعرض معكم لسعر هاتف آيفون ١٢ من نون السعودية بالتقسيط وفائدة قدرها 0%.

سعر آيفون ١٢ بالتقسيط من نون السعودية

معنا اليوم من شركة نون بالسعودية هاتف iPhone 12 بالتقسيط ودون فائدة، والسعر والقسط الشهري كالتالي:-

سعر الهاتف قبل التخفيض بلغ مبلغ قدره ٣٥٤٩ ريالاً سعودياً

ريالاً سعودياً بلغ سعر الهاتف بعد التخفيض إلى ٢٦% من ثمنه الأول يبلغ ٢٥٩٩ ريالاً سعودياً، والثمن يشمل ضريبة القيمة المضافة

من ثمنه الأول يبلغ ريالاً سعودياً، والثمن يشمل ضريبة القيمة المضافة وتبلغ قيمة القسط الشهري للهاتف مبلغ قدره ٤٣٤ ريالاً سعودياً على ٦ أشهر

ريالاً سعودياً على ونظام التقسيط من شركة تمارا على ٣ أشهر، ويبلغ القسط الشهري مبلغاً وقدره ٨٦٦.٣٣ ريالاً سعودياً

على ٣ أشهر، ويبلغ القسط الشهري مبلغاً وقدره ريالاً سعودياً نظام التقسيط من شركة tabby على أربعة أشهر، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري مبلغاً وقدره ٦٤٩.٧٥ ريالاً سعودياً

على أربعة أشهر، حيث تبلغ قيمة القسط الشهري مبلغاً وقدره ريالاً سعودياً تبلغ مساحة ذاكرة هاتف آيفون ١٢ الداخلية ١٢٨ جيجا بايت، وتبلغ سعة الذاكرة العشوائية RAM ٤ جيجا بايت

ويأتي الهاتف بضمان لمدة قدرها ٢٤ شهراً، ويتضمن أيضاً الإرجاع المجاني في حالة وجود عيب بالهاتف

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مواصفات iPhone 12 التقنية

الخاصيات المدعومة يدعم خاصية الـ NFC والخاصة بالاتصال قريب المدى الشرائح يأتي مدعوم بعدد ٢ شريحة اتصال، الشريحة الأولى نانو SIM، والشريحة الثانية إلكترونية ونوعها eSim الشبكة يأتي مدعوم بشبكة الـ 5G الجيل الخامس وهي أحدث وأفضل شبكات الاتصال، ويدعم أيضاً شبكات الجيل الرابع 4G والجيل الثالث 3G والجيل الثاني 2G متانة الخامات المصنوع منها من مميزات الهاتف هي جودة ومتانة الخامات المصنوع منها ، حيث تم صنعه من مادة الزجاج القوي، ويأتي بإطار جانبي من الألومنيوم تأثير العوامل الخارجية مقاوم للأتربة ، كما يقاوم الماء على عمق ٦ أمتار لمدة قدرها 30 دقيقة الكاميرا الأمامية تأتي الكاميرا الأمامية الأولى بدقة قدرها ١٢ ميجا بكسل ، والكاميرا الأمامية الثانية بدقة SL 3D لعمل العزل، كما تستخدم في بصمة الوجه الكاميرات الخلفية تأتي الكاميرات الخلفية مزدوجة ، وتبلغ الدقة للعدسة الأولى ١٢ ميجا بكسل ، وهي تكون العدسة الأساسية، كما تدعم المثبت البصري العدسة الخلفية الثانية تأتي العدسة الخلفية الثانية بدقة قدرها ١٢ ميجا بكسل وخصوصاً في التصوير الواسع المعالج مصنوع بمعالج قوي من نوع A14 بتكنولوجيا ٥ نانو ، ويحتوي على المعالج الخاص بالرسوميات من نوع Apple GPU 4-core graphics الشاشة تبلغ مساحة شاشة الهاتف ٦.١ بوصات ويتُسمى super Retina XDR OLED ، وتبلغ دقتها ١١٧٠×٢٥٣٢ بكسل ، وتأتي كثافته بمعدل ٤٦٠ بكسل لكل بوصة ، ومدعوم بها أبعاد العرض الجديد بنسبة قدرها ٥:٩ ، وتحتوي أيضاً على طبقة حماية من الخدوش من نوع oleophobic coating ، وتدعم أيضاً خاصية الـ HDR10 ، وتدعم أيضاً تكنولوجيا الـ True Tone