رابط وطريقة تقديم طلب زيارة عائلية عبر منصة التأشيرات 2023 visa.mofa.gov.sa

يبحث المقيمين في المملكة العربية السعودية بشكل دوري عن رابط والطريقة الصحيحة لعمل تقديم طلب زيارة عائلية وهذا من خلال منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية بالمملكة، وننشر لكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال رابط تقديم الطلب على تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين وكذلك من دول مجلس التعاون الخليجي خطوة بخطوة، فتابعوا معنا للتعرفوا على كافة التفاصيل.

تقديم طلب زيارة عائلية، المصدر: منصة التأشيرات

تأشيرة الزيارة العائلية

وتتيح المملكة العربية السعودية إمكانية للحصول على التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية إلكترونيا، حيث إنه وفقا إلى المنصة الوطنية الموحدة فإنه يمكن إلى المستفيد عمل طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة والأبناء).

ومما يميز هذا الأمر أنه يتم إلكترونيا عبر موقع تأشيرات وزارة الخارجية السعودية، وهذا بدون الحاجة للتوجه إلى الجوازات لعمل هذا الطلب بشكل يدوي كما كان يحدث منذ سنوات، مع العلم أن رسوم الخدمة 200 ريال سعودي، وهذا وفقا لما جاء في المنصة الوطنية الموحدة.

الشروط والمتطلبات

وهناك العديد من الشروط والتعليمات التي أعلنت عنها وزارة الخارجية في الموقع الرسمي الخاص بها للاستفادة من خدمة الحصول على التأشيرة، وهي:

يتم تعبئة النموذج الإلكتروني من موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية، وختمه ومصادقته إلكترونيا من الغرفة التجارية أو جهة العمل.

يتم إدخال جميع البيانات باللغة العربية عدا الأسماء إذا كان المطلوب زيارتهم من دول غير عربية حسب جواز السفر.

يجب أن تكون بطاقة الإقامة سارية المفعول بالنسبة للمقيمين.

في حالة المقيمين، يجب أن يكون طالب تأشيرة زيارة عائلية لديه إقامة عمل وليس مرافق.

كيفية تقديم طلب زيارة عائلية

ويمكن إلى المواطنين والمقيمين الدخول إلى منصة التأشيرات لطلب الزيارة عبر متابعة هذه الخطوات:

ادخل إلى منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa الرسمية.

الرسمية. من ثم الضغط على خدمات المواطنين والمقيمين.

ثم يختار المقيم أيقونة مقيم بالصفحة.

بعدها اضغط على أيقونة طلب زيارة عائلية ثم تقديم.

يطلب منك تسجيل الدخول في حسابك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

يتم الدخول برقم الإقامة أو الهوية وكلمة المرور الخاصة بحسابك في منصة أبشر.

بعد الدخول اضغط على اسمك ثم الملف الشخصي.

تأكد من العنوان أن يكون مطابق للعنوان الخاص بالغرفة التجارية التابع لها المنشأة، والتأكد من البيانات الأخرى كما في الفيديو ثم حفظ.

ثم بعدها اضغط على تقديم لطلب الزيارة.

يتم إدخال رقم تأشيرة الدخول الموجودة في جواز سفرك.

ثم اضغط على إضافة.

يتم تعبئة البيانات الخاصة بكل متقدم كما هو موضح في المقطع.

ويفضل بالنسبة إلى الزائرين الذي ستتقدم لهم تجديد جواز السفر الخاص بهم في حالة إذا كان تاريخ انتهاؤه في نفس العام، وهذا لعدم حدوث مشاكل.

بعد الانتهاء والتقديم قم بالاحتفاظ برقم الطلب، شرحنا لكم كيفية الاستعلام عن الطلب في نجوم مصرية، فتابعوا معنا.