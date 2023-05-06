باقة سوا شير 110 هي إحدى باقات شركة الاتصالات السعودية stc التي تقدمها لعملائها، متوافقة مع كافة احتياجات المستخدمين المختلفة، وهذه الباقة يستحدمها الكثير من العملاء، وذلك لأنها تتمتع بالكثير من المزايا التي توفرها لهم، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على طريقة تفعيل سوا شير 110 من stc السعودية، وكيفية إلغائها فتابعونا.

باقة سوا شير 110

تُعطيك باقة سوا شير 110 مكالمات وإنترنت غير محدود مقابل 110 ريال سعودي، كما تُقدم العديد من العروض لجميع الفئات بما يتماشى مع خدمات سوا التي تقدمها STC.

المزايا التي توفرها

باقة سوا شير تفي بكافة احتياجات العملاء المشتركين بمختلف الباقات المناسبة.

تبلغ تكلفة الباقة 110 ريال سعودي، كما أن فترة اشتراكها هي شهر كامل وتتضمن جميع المزايا التي تقدمها الباقة.

تقدم باقة سوا 110 دقيقة مكالمة داخل شبكة stc وما يصل إلى 500 دقيقة مكالمات محلية لشبكة stc.

كما توفر الباقة لعملائها الكثير من خدمات الإنترنت حتى 10 جيجا بايت من المعلومات الصالحة لفترة شهر كامل، ومنها 5 جيجا بايت تستخدم لـ STC Wifi.

كيفية تفعيلها

للتمتع بأهم مميزات باقة سوا شير 110 عليك تفعيل الخدمة، حيث أن الشركة توفر لكم العديد من الطرق وهي كالتالي:

يمكنك إرسال رمز تفعيل خدمة سوا من هاتفك المحمول على 5554 من خلال رسالة نصية إلى رقم 900 وهو خدمة عملاء شركة STC.

أو الاشتراك في باقة 110 عن طريق تنزيل تطبيق My STC على هاتفك المحمول، والدخول إلى التطبيق واستخدام رمز الاشتراك 5554 لتفعيل اشتراك الباقة.

يمكن للعملاء القيام بإهداء تلك الباقة لأي رقم آخر بنظام الفاتورة، عن طريق إرسال رسالة إلى 900 تحتوي على رقم 77220 ثم مسافة، ثم كتابة رقم سوا المراد إرساله الباقة الهدية له، ثم اضغط على “إرسال”.

خطوات إلغاء باقة سوا شير 110

خدمة إلغاء الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية إلى رقم 900 تحتوي على رقم 7009، سترسل الشركة رسالة إلى رقم الهاتف التي تؤكد إلغاء التفعيل الباقة.