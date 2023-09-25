تفاصيل دراسة دبلوم تعقيم طبي عن بعد 1445 | الرسوم والشروط ومعايير القبول

خلال الفترة الأخيرة أقبل كثير من الطلاب خريجي الثانوية العامة على دراسة دبلوم تعقيم طبي جامعة الملك عبد العزيز، نظرًا لما يقدمه البرنامج من شهادة معتمدة وموثقة من الجهات المختصة، تؤهل حامليها للالتحاق بوظائف فني تعقيم، وهي المسؤولة عن القضاء على الجراثيم والبكتيريا.

جامعة الملك عبد العزيز

دبلوم تعقيم طبي جامعة الملك عبد العزيز

برنامج دبلوم تعقيم طبي متوفر بعدة جامعات سعودية، وتعد جامعة الملك عبد العزيز أبرز الجهات التعليمية التي تحظى بقبول كبير من جانب الطلاب، نظرًا لكون شهادتها معتمدة، حيث قد حصل دبلوم تعقيم طبي على توثيق رسمي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالإضافة وزارة الموارد البشرية، ليكون فيما بعد مؤهل لشغل وظيفة فني تعقيم، ومن الجدير بالذكر أن هذا التخصص لا يقتصر فقط على الطب، بل أصبح مطلوب وبشدة في عدة مجالات أخرى.

مزايا الدراسة في البرنامج

ومن أبرز ما يميز هذا البرنامج، ما يلي:

يتم دراسته باللغة الإنجليزية.

السنة الأولى من الدبلوم تتضمن دورة كاملة عن اللغة الإنجليزية.

الفترة اللازمة للانتهاء من دراسة الدبلوم والحصول على الشهادة، تبلغ سنتين بالإضافة إلى فترة التدريب الصيفي.

رسوم دبلوم التعقيم

تم الحرص على تحديد قيمة رسوم دبلوم التعقيم لتكون مناسبة لجميع فئات الشعب السعودي، وقد جاءت كما يلي:

الرسوم المقررة للفصل الدراسي الواحد تم تحديدها عند 8 ألاف ريال سعودي.

إجمالي الرسوم المقررة لإتمام دراسة دبلوم تعقيم طبي جامعة الملك عبد العزيز تبلغ 32 ألف ريال سعودي.

في حين حددت الجامعة الشمالية رسوم دبلوم التعقيم عند 6 ألاف ريال سعودي للفصل الدراسي الواحد.

إجمالي الرسوم المقررة تبلغ 36 ألف ريال سعودي.

الشروط المطلوبة

ووضعت الجامعة شروط يجب استيفائها من جانب المتقدمين، ليتم القبول بهم واستكمال الدراسة في دبلوم التعقيم عن بعد:

لابد من حصول المتقدم أو المتقدمة على شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة علمي.

الحد الأدنى للقبول 60% أو أكثر بالنسبة لمُعدل النجاح.

سداد قيمة الرسوم المستحقة وفقًا لوقت المخصص لها والتي تكشف عنه الجامعة عبر موقعها.

التسجيل في دبلوم التعقيم إلكترونيًا بواسطة بيانات دقيقة ومعتمدة من الجهات المختصة.

توفير المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة من الجامعة.

معايير القبول

وأشارت الجامعة إلى المعايير التي يجب الالتزام بها من جانب المتقدمين، وقد تم حصرها فيما يلي: