تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1445هـ .. الرابط والخطوات

يُعد تغيير المهنة في أبشر من “طالب” إلى “خريج” خطوة مهمة للخريجين الجُدد، ويمكن القيام بها بدون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الأحوال المدنية داخل المملكة العربية السعودية، ويُعتبر تغيير المهنة من الأمور الحيوية للمواطن السعودي، حيث يُلزم لضمان تتطابق بيانات بطاقة الهوية الوطنية مع الحالة الفعلية للفرد، ويعتبر تغيير أي معلومات في بطاقة الهوية الوطنية يتطلب الامتثال لبعض الشروط والضوابط التي حددتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

تغيير المهنة في أبشر من طالب إلى خريج 1445هـ

منصة أبشر

منصة “أبشر” الإلكترونية تُعد واحدة من أهم المنصات السعودية التابعة لوزارة الداخلية، وتهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية، مما يُسهّل الحصول على الخدمات بسرعة ويُقلل من الجهد المطلوب دون الحاجة لزيارة الجهات المعنية شخصياً، كما تقدم أبشر خدمة تغيير المهنة عبر مركز الرسائل والطلبات، حيث يُمكن للفرد تغيير مستوى التعليم الخاص به عند انتهاء مرحلة تعليمية أو حصوله على شهادة جديدة، يشترط في هذه الخدمة تقديم المستندات الداعمة التي تُثبت حصول المستخدم على المؤهل الجديد.

خطوات تغيير المهنة من طالب إلى خريج في أبشر 1445

تغيير المهنة في منصة أبشر من “طالب” إلى “خريج” يمكن القيام به بكل سهولة ودون الحاجة لزيارة أحد فروع وزارة الداخلية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المُسجَّلة.

النقر على “تسجيل الدخول”.

إدخال رمز التحقق المرسل إلى الجوال.

الانتقال إلى قائمة الخدمات المُتاحة.

اختيار “الأحوال المدنية”.

الانتقال إلى “مركز الرسائل والطلبات”.

الضغط على “تقديم طلب جديد”.

تحديد المنطقة والبحث عن مكتب الأحوال المدنية القريب.

اختيار “خدمات السجل المدني”.

النقر على “تعديل المؤهل الدراسي”.

رفع صورة شهادة المؤهل الجديدة أو المستندات المُطلوبة.

التحقق من البيانات المُدخلة.

الضغط على “إرسال” لتقديم الطلب.

شروط تعديل المهنة في الأحوال المدنية 1445

تتطلب الشروط والضوابط التي تُطلب من الشخص الراغب في تغيير أي معلومات شخصية في بطاقة الهوية الوطنية الآتي:

يجب أن يكون لدى المواطن حساب على منصة أبشر الإلكترونية.

إذا كان ينوي تغيير مهنته من “طالب” إلى “خريج”، يجب أن يُرفق شهادة المؤهل الدراسي الحالية وصورة من الشهادة الجديدة.

ملء نموذج طلب التعديل المتوفر على موقع وزارة الداخلية.

وجود بطاقة الأحوال المدنية السارية.

إرفاق صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

إحضار وثيقة إخلاء الطرف في حال كان المواطن يعمل في جهة عمل.

إحضار وثيقة تثبت العمل في الجهة الجديدة.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

التزام المواطن بعدم تقديم طلب جديد في حال وجود طلب قائم تحت المراجعة من قبل الأحوال المدنية.

الأوراق المطلوبة لتغيير المهنة في الأحوال المدنية 1445

لتغيير المؤهل من “طالب” إلى “خريج” في الأحوال المدنية، يلزم المتخرج تقديم بعض الوثائق الضرورية للإثبات، وتتضمن الأوراق المطلوبة ما يلي: